BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 20/10/23

Ruim één op de vier zelfstandige supermarkten heeft vorig jaar verlies gemaakt. Dat blijkt uit een doorlichting door zelfstandigenorganisatie Buurtsuper.be. Vooral vorig jaar hadden ze het moeilijk door de inflatie-opstoot. Reder Alexander Saverys geeft uitleg over zijn vergroeningsplannen bij olierederij Euronav. Onze groene schepen gaan sneller geld opbrengen dan gedacht, zegt hij. Wielrenner Wout van Aert stapt in het West-Vlaamse luxekaarsenbedrijf Mon Dada. Dat verkoopt zelfgemaakte geurkaarsen in veertig landen. Het digitale studentenplatform Dibbs wil 400.000 euro ophalen bij privé-investeerders en particulieren om een groeisprong te maken. Dibbs wil zijn site en app verbeteren en uitbreiden naar Nederland. Fed-voorzitter Powell lijkt aan te sturen op een rentepauze. De bijkomende impact van de huidige geopolitieke spanningen maakt het uiteindelijke rentebesluit in november aartsmoeilijk. De spanningen in het Midden-Oosten sturen overigens de goudprijs richting 2.000 dollar, terwijl ook olie weer duurder wordt. Stof genoeg voor ons beursgesprek met Philippe Gijsels.