BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 29 januari

Het Europese boerenprotest overspoelt nu ook ons land. Net vandaag is het landbouwrapport voorgesteld. Daaruit blijkt dat de Vlaamse landbouw erg efficiënt produceert. Al vertaalt zich dat niet in de portemonnee van de gemiddelde boer. De lijst met knelpuntberoepen is weer wat langer geworden. Veertig procent van alle beroepen is ondertussen een knelpuntberoep. In de studio zit Wim Adriaens, de grote baas van de VDAB. De Belgische economie houdt verrassend goed stand. Dat blijkt uit een flasraming van de Nationale Bank. Zo heeft de economie in het vierde kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan verwacht. Al heeft de industrie het wel moeilijk, zo blijkt. Het AZ Groeninge in Kortijk pioniert met de geneeskunde van de toekomst dankzij een 5G-netwerk. We zijn gaan kijken welke mogelijkheden supersnelle dataverbindingen bieden voor de gezondheidszorg. In Z-Beurs heeft Danny Reweghs het over cement, onkruidbestrijders en slaapapneutoestellen. Holcim, Bayer en Philips passeren de revue.