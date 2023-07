De Vlaamse zomerscholen zijn een succes. Kleuters en leerlingen kunnen daar gedurende enkele weken hun Nederlands of wiskunde bijspijkeren. Dit jaar zijn meer dan 16.000 kinderen ingeschreven, in meer dan 200 scholen. Die aantallen stijgen nu al vier jaar op rij. Het initiatief, dat ontstond tijdens de coronalockdowns, is sinds vorig jaar in een Vlaams decreet vastgelegd.