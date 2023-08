Vijf Belgische bedrijven brengen hun kennis samen voor baanbrekend onderzoek naar hart- en vaatziekten. Ze willen een mini-versie van een hart printen op een computerchip, en dat hart-op-een-chip vervolgens de ruimte in schieten om daar testen uit te voeren. Want in de ruimte verouderen biologische weefsels sneller dan op aarde. Op die manier zouden wetenschappers verouderingsprocessen beter kunnen bestuderen, tenminste als de bedrijven slagen in hun ambitieuze project.