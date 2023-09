De Luikse energieleverancier Mega vecht terug na twee moeilijke crisisjaren en trekt daarbij de grens over naar Nederland. Daar wil het binnen de 3 tot 5 jaar naar 500.000 klanten groeien. Net zoveel als het bij ons telde tot net vóór de energiecrisis. Mega koopt z’n energie in de groothandel aan en verkoopt die dan door met minimale marge. Een bedrijfsmodel dat z’n kwetsbaarheid toonde in de Oekraïne-crisis, toen de groothandelsprijzen plots door het dak gingen.