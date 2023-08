BEKIJK – Degroof Petercam in Franse handen

De grootste onafhankelijke vermogensbeheerder van ons land, Degroof Petercam, komt grotendeels in Franse handen. Koper is Indosuez, de vermogensbeheerder van de Franse bankreus Crédit Agricole. Een overname hing al even in de lucht omdat bekend was geraakt dat een aantal bestaande aandeelhouders van Degroof Petercam wilde uitstappen. De Fransen kunnen tot tachtig procent van Degroof Petercam in handen krijgen. Zo worden ze in een klap de grootste speler in vermogensbeheer in ons land. Op de vier grootbanken na.