Steenkool is opnieuw de belangrijkste grondstof om energie op te wekken in China. Het land ondermijnt daarmee zijn eigen beloftes omtrent klimaatdoelstellingen. Volgens de Chinese overheid is ze genoodzaakt om over te schakelen naar de vervuilende brandstof, omdat duurzamere alternatieven onbetrouwbaar zijn door de meer extreme weersomstandigheden.