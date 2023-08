Staatsbonhype botst op banklimieten

Volgens de krant De Tijd is er op de eerste dag waarop je kan inschrijven op de federale staatsbon al meer dan 1 miljard euro richting staatsbons gevloeid. Het is een test voor de banken en de schatkist om alle bestellingen tijdig verwerkt te krijgen.

“Wou ik daarnet toch geen staatsbon kopen, zeker?”, stuurt een ex-collega donderdagochtend. “Vanaf een rekening bij Belfius voor mijn moeder. Blijkt dat de weeklimiet 25.000 euro is.” Ongeveer tegelijkertijd komen enkele collega’s op de redactie die de website www.destaatsbons.be aan een grondige test wilden onderwerpen tot dezelfde conclusie:

Enkele uren later belt een kennis, omdat hij met een probleempje zit. Hij wil staatsbons voor zijn ouders kopen. Hij zou van twee grootbanken twee overschrijvingen van 75.000 euro willen doen naar het Grootboek, want hij heeft de staatsbons rechtstreeks bij het Federale Agentschap van de Schuld besteld. Het geld moet op 1 september op de rekening staan. Ook hij botst op de limieten van het internetbankieren. Zulke grote bedragen kunt u bij de meeste banken niet zomaar overschrijven.

En zo dreigen ook de banken die hun klanten adviseren om rechtstreeks bij het Agentschap van de Schuld aan te kloppen, of op eigen houtje via het internetbankieren hun staatsbons te bestellen, alsnog met vragen overstelpt te worden. Want een limiet verhogen kan bij sommige banken enkel door een mail te sturen of een telefoon te plegen.

Bij sommige banken kunnen de staatsbons sowieso alleen maar in de kantoren of telefonisch besteld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij KBC. Een woordvoerder van KBC reageerde vandaag als volgt: “Wij stellen veel belangstelling vast voor de staatsbon, waardoor de wachttijden bij KBC Live iets langer uitvallen dan gewoonlijk. Ook de bankkantoren krijgen behoorlijk wat vragen te verwerken, al houden we daar geen specifieke statistieken van bij. Sowieso werken onze kantoren vooral op afspraak, waardoor de druk uiteraard gespreid is.”

Een anonieme medewerker van een KBC-kantoor drukt het iets minder voorzichtig uit wanneer we hem via whatsapp contacteren: “Stormloop! In ons kantoor zijn we compleet aan het verzuipen, omdat er nog enkele collega’s met vakantie zijn.” De timing van de meest succesvolle uitgifte van de Belgische schatkist is in die zin ongelukkig, want de zomervakantie loopt nog op zijn laatste benen.

Nog hogere rendementen

Albert Verlinden, voorzitter van de beroepsvereniging van bank- en verzekeringstussenpersonen BZB-Fedafin, bevestigt dat de staatsbon een groot succes is. “We horen van sommige kantoren dat ze op een halve dag tot bijna 5 miljoen euro aan intekeningen hebben verwerkt. Voor mensen die overwegen rechtstreeks hun intekening bij het Agentschap van de Schuld uit te voeren raden we alleszins aan de FAQ goed te lezen, want ook aan een staatsbon zijn een aantal risico’s verbonden. Je gaat toch het best nog steeds naar je lokale bankier voor advies.”

Hij voegt eraan toe: “De staatsbon mag een mooie intrest geven, maar er zijn nog vele andere producten die mogelijks een hoger rendement geven of beter afgestemd zijn op de behoeften en verlangens van de klant. Door de stijgende rente zijn er sowieso koopjes te doen op de secundaire markten.”

Het viel op dat ABN AMRO Private Banking bij een rondvraag van Trends benadrukte de staatsbon enkel op vraag van de klanten aan te bieden. “Wij zien dat er betere alternatieven voorhanden zijn. Denk bijvoorbeeld aan Duits staatspapier.” Goldwasser Exchange, een beurshuis gespecialiseerd in obligaties, stuurde op de vooravond van de inschrijvingsperiode van de staatsbon een mail naar de klanten waarin twee obligaties in de kijker werden geplaats. Bovenaan: “Een jaarlijks nettorendement van 3,10% voor de obligatie van Duitsland 0% 18/10/2024”. Onderaan: “Een nettorendement van 2,81% voor de nieuwe Staatsbons”.