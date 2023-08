Staatsbons kopen kan vanaf nu: hoe pakt u dat het best aan?

De interesse voor de nieuwe, eenjarige staatsbon is groot. Het is voer voor gesprekken op het werk, op café en in vele huiskamers. We zetten de basisvragen op een rij voor wie interesse heeft, maar niet goed weet hoe eraan te beginnen.

Vanaf vandaag kunt u inschrijven op de nieuwe, eenjarige staatsbon die een nettorendement van 2,81 procent biedt. Hier vindt u een antwoord op de vraag of de staatsbon een interessante belegging is en welke banken een behoorlijk of zelfs beter renderend alternatief bieden:

1. Moet u zich reppen?

U heeft een week de tijd. De inschrijvingsperiode loopt tot 31 augustus via het Grootboek van het Agentschap van de Schuld en tot 1 september via de banken. Jean Deboutte, de directeur van het Agentschap, heeft maandag op Radio 1 beloofd dat er geen vervroegde afsluiting komt. Het gebeurt bij uitgiftes van bedrijfsobligaties wel eens dat de inschrijving al na enkele dagen wordt afgesloten. De Belgische overheid daarentegen moet regelmatig schuldpapier uitgeven en kan makkelijker weg met een miljard meer of minder.

Bij de banken die eisen dat klanten op kantoor langskomen voor de staatsbon zou het wel kunnen dat u zich moet reppen. Misschien bent u nu al te laat. Meer daarover bij vraag 3.

2. Bij welke banken kunt u terecht?

ABN AMRO

AXA Bank

Bank Degroof Petercam

Belfius

Beobank

BNP Paribas Fortis

Bpost bank

Crelan

Deutsche Bank

ING België

KBC

Keytrade Bank

Leleux Associated Brokers

Vdk

De klanten van AXA Bank kunnen staatsbons kopen, maar enkel online. De aankoop wordt afgewikkeld via Leleux en de bank geeft geen advies over de staatsbon. De private bank Van De Put & Co verkoopt normaal wel staatsbons, maar doet niet mee met de verkoop van de eenjarige staatsbon.

Klanten van deze of andere banken kunnen ook gewoon rechtstreeks intekenen op de staatsbon bij de dienst van de Grootboeken van het Federaal Agentschap van de Schuld. Meer daarover bij vraag 4.

3. Moet u in het kantoor van de bank bestellen?

Bij de ene bank moet u naar het kantoor. Bij de andere kunt u eventueel ook telefonisch nog staatsbons bestellen. Bij nog andere banken kunt u online staatsbons bestellen. Als er een stormloop komt op de staatsbons zal het niet altijd even makkelijk zijn een medewerker van de bank aan te spreken om uw bestelling door te geven.

Bij KBC bijvoorbeeld kunt u enkel in een kantoor of telefonisch de staatsbon bestellen. Bij Crelan, Beobank en bpost bank kan het enkel via het kantorennetwerk. De woordvoerder van bpost bank voegt er nog aan toe “op afspraak”. Als veel klanten de staatsbon willen, dan is het nog maar de vraag of u vandaag nog zo’n afspraak kunt versieren. Bij ABN AMRO Private Banking kunnen klanten via de telefoon orders doorgeven aan hun beleggingsadviseur of via de execution desk. Er komt bij deze banken dus steeds een gesprek aan te pas met een adviseur van de bank. Zo kan de bank nagaan of de staatsbon een geschikt product voor u is en in één moeite ook andere spaar- of beleggingsproducten van de bank voorstellen.

Bij AXA Bank en Keytrade Bank kunt u enkel online intekenen. Bij BNP Paribas Fortis, Belfius, ING België, Deutsche Bank en Leleux Associated Brokers kunt u via verschillende kanalen inschrijven. Bij Belfius is dat bijvoorbeeld via internetbankieren of een agentschap. Bij BNP Paribas Fortis via alle kanalen. ING België waarschuwt dat intekenen niet via de mobiele app kan, wel via Home Bank of het ING Self Invest Dashboard (via IPO’s en emissies). “Wij kunnen ook telefonisch orders aannemen, als de klant al een ING Self Invest-rekening heeft. Gezien de grote interesse raden we de klanten aan om hun order zelf in te geven. Als de klant nog geen rekening heeft en er niet in slaagt die te openen, mogen ze een afspraak maken op kantoor”, zegt de woordvoerder.

4. Bent u goedkoper af bij het Agentschap van de Schuld?

Het Agentschap van de Schuld rekent geen kosten aan. Het zou kunnen dat uw bank een bewaarloon aanrekent, om de staatsbons te bewaren. De vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING België hadden al eerder in andere media gezegd dat ze het bewaarloon laten vallen voor deze staatsbon. Ook AXA Bank, Beobank, bpost bank, Crelan, Deutsche Bank, Keytrade Bank en Leleux Associated Brokers lieten aan de redactie weten dat ze geen bewaarloon voor deze staatsbon zullen aanrekenen. Doorgaans is het bewaarloon een jaarlijks percentage op de waarde van elke lijn op de effectenrekening. Bij ABN AMRO Private Banking wordt wel gewoon 0,24 procent jaarlijks bewaarloon aangerekend zoals voor andere beleggingen. Voor de grotere fortuinen zakt dat percentage naar 0,12 procent.

5. Welke kosten rekenen de banken aan bij verkoop voor vervaldag?

De staatsbon heeft een looptijd van één jaar, maar u kunt hem ook verkopen als u het geld onverwacht vroeger nodig heeft. Bij een verkoop vóór de vervaldag kunnen de banken transactiekosten in rekening brengen. Ook dat doet het Agentschap niet.

Bij het verkopen van de staatsbons voor de eindvervaldag houdt KBC een transactievergoeding van 0,85 procent in, met een minimum van 25 euro. Voor bedragen vanaf 25.000 euro zakt die transactievergoeding naar 0,75 procent en vanaf 100.000 euro naar 0,4 procent. Bij ING België, Deutsche Bank en Beobank komen de transactiekosten op maximaal 0,50 procent, met een minimum van 50 euro. Bij AXA Bank geldt hetzelfde tarief van 0,50 procent, maar dan met een minimum van 25 euro. Bij Keytrade Bank is de kostprijs 0,20 procent, met een minimum van 29,95 euro. Crelan rekent voor transacties maximaal 1 procent, met een minimum van 25 euro. Ook ABN AMRO en Leleux Associated Brokers rekenen transactiekosten door.

6. Is er taks op beursverrichtingen verschuldigd bij verkoop?

Volgens de krant De Tijd is bij een verkoop via het Grootboek geen taks op beursverrichtingen (TOB) van toepassing (0,12%), Die TOB of beurstaks moeten de banken wel inhouden en die bedraagt bij een verkoop vóór de eindvervaldag 0,12 procent met een maximum van 1.300 euro.

