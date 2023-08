Vanaf vandaag kun je intekenen op de nieuwe, eenjarige staatsbon. Maar hoe doe je dat? Dat kan via je bank, maar ook online rechtstreeks bij het Agentschap van de Schuld. Let op, intekenen op een staatsbon is niet zo eenvoudig als een paar schoenen of een pizza bestellen. Zeker niet als je een groter bedrag wil investeren. Stijn Wuyts, eindredacteur en presentator bij Kanaal Z, legt stap voor stap uit hoe je intekent op de nieuwe staatsbon.