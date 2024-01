Private schulden bieden hoger rendement dan staatsobligaties

Het European Long Term Investment Fund (ELTIF), een beleggingsinstrument dat heel anders is dan de traditionele beleggingsfondsen, krijgt in januari een make-over. Het lonkt daarmee naar kredietmarkten en particuliere beleggers.

De ELTIF-structuur – languit: European Long-Term Investment Fund – legt, zoals de naam doet vermoeden, de nadruk op de lange termijn. Dat is vooral ingegeven door de privébeleggingen waarop die fondsen zich richten, zijnde niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity) en privéschulden. Die zijn oneindig veel minder liquide dan beursgenoteerde effecten. Wie daarin belegt, kan niet zomaar verkopen en van de ene op de andere dag haar of zijn geld terug verwachten.

Bedrijfsovernames

ELTIF’s zijn voornamelijk belegd in private equity, dat een aanzienlijke illiquiditeitspremie biedt ten opzichte van beursgenoteerde activa. Historisch betekent dat een jaarlijks rendement van ongeveer 12 procent, vergeleken met 8 procent voor de aandelenmarkt. Sommigen zeggen dat die hogere rendementen minder duidelijk zijn op de private schuldenmarkten, maar daar is niet iedereen van overtuigd.

Private schuld biedt aanzienlijk hogere rendementen dan staatsobligaties.

Zo lanceerde de Britse fondsbeheerder M&G half november een ELTIF dat belegt in private schulden: de M&G Corporate Credit Opportunities. Private schuld is wereldwijd goed voor minder dan 1.500 miljard dollar. Dat is amper 1 procent van de totale markt voor overheidsobligaties, volgens Fiona Hagdrup, beheerder bij M&G. Net als private equity financiert die markt vooral bedrijfsovernames, of zogenoemde buy-outs.

Dat type schuld biedt aanzienlijk hogere rendementen dan staatsobligaties: in de afgelopen tien jaar heeft private schuld een gemiddeld jaarlijks rendement van 10 procent neergezet, het dubbele van Europese bedrijfsobligaties van mindere kredietkwaliteit (high yield). Private schuld biedt ook bescherming tegen renterisico’s. De meeste leningen op die markt zijn gekoppeld aan de rente en schommelen mee op en neer. Die bedrijfskredieten staan ook hoog in de rangorde van schuldeisers, waardoor ze minder risico’s lopen in geval van een faillissement.

De wanbetalingspercentages van dat type schuld zijn niet hoger dan die van high-yield-obligaties, rond 3 procent. “In Europa recupereren we 70 tot 80 procent van het kapitaal”, legt Fiona Hagdrup uit. “Omdat het gemakkelijk is om mensen om de tafel te krijgen om te onderhandelen. Dat is niet het geval in de Verenigde Staten, waar die terugvorderingen vaak minder dan 30 procent bedragen.”

ELTIF 2.0 komt eraan

ELTIF’s waren aanvankelijk gericht op een vrij beperkt aantal activaklassen, zoals infrastructuur en kmo’s. Het doel was investeringen in Europa te stimuleren. Maar met 57 fondsen en slechts 2,4 miljard euro aan activa onder beheer waren ELTIF’s een halve mislukking. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld het kader flexibeler te maken, zowel voor beheerders als voor particuliere beleggers.

Vanaf 10 januari 2024 zullen ELTIF’s 2.0 kunnen beleggen in groene obligaties, beursgenoteerde bedrijven met een waarde van minder dan 1,5 miljard euro (in plaats van 500 miljoen euro), vrijwel alle reële activa en andere fondsen die beleggen in private activa. Individuele beleggers kunnen ze kopen voor minder dan 10.000 euro.