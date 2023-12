Woningprijzen blijven stijgen ondanks hogere rente

De prijzen van huizen en appartementen zijn opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. “De verwachte prijscorrectie komt er niet.”

De Belgische woningprijzen stijgen in alle segmenten. Voor een huis met twee of drie gevels bedraagt de mediaanprijs nu 264.500 euro, dat is 1,7 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2022. Voor huizen in open bebouwing was er een prijsstijging op jaarbasis van 1,4 procent tot 370.000 euro. Ook appartementen werden nog duurder. Een prijstoename van 2,1 procent duwde de mediaanprijs van appartementen naar 240.000 euro.

Op regionaal niveau valt de forse prijsdaling op in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van huizen in open bebouwing: -20,9 procent tot een mediaanprijs van 850.000 euro. Vlaanderen is het enige gewest met prijsstijgingen in alle segmenten. In Vlaanderen kosten huizen in gesloten of halfopen bebouwing nu 300.000 euro, een toename van 5.000 euro (+1,7%) ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Huizen in open bebouwing (410.000 euro) kenden een prijsstijging van 2,5 procent. De mediaanprijs van appartementen nam toe met 3,8 procent tot 249.000 euro.

De duurste Vlaamse gemeente voor huizen was Knokke-Heist, met een mediaanprijs van 795.000 euro. De goedkoopste huizen in Vlaanderen waren te vinden in Menen met een mediaanprijs van 185.000 euro.

Langere looptijden

De aanhoudende prijsstijging is gezien de renteklim verrassend. ING ging er in augustus nog vanuit dat de huizenprijzen in de tweede helft van het jaar met 3 procent zouden dalen. “Intussen hebben we onze prijsprognose aangepast”, reageert Wouter Thierie vastgoedeconoom van ING België. “Een lichte prijsdaling in het vierde kwartaal is niet uit te sluiten. Het is een bekend fenomeen dat sommige eigenaars per se nog voor het einde van het jaar willen verkopen. Dat zet soms wel wat druk op de prijzen, maar al bij al denken we dat de verwachte prijscorrectie er niet zal komen.”

Wouter Thierie wijst erop dat op lange termijn de woningprijzen in grote mate de evolutie van de ontleningscapaciteit volgen. Door de sterke renteklim sinds begin 2022 staat de ontleningscapaciteit onder druk, waardoor een prijscorrectie in de lijn der verwachtingen ligt. Maar die is er dus niet. Wouter Thierie ziet een verklaring in de langere looptijden van woonkredieten. Een langere looptijd verhoogt de ontleningscapaciteit. “Data van ING tonen inderdaad aan dat mensen opnieuw kredieten met langere looptijden aangaan”, zegt hij. “Bij een stijging van de gemiddelde looptijd van 20 naar 23 jaar volgen woningprijzen en ontleningcapaciteit wel dezelfde trend.”

Ook de sterke stijging van de energieprijzen in 2022 speelt volgens Wouter Thierie een rol in het uitblijven van de prijscorrectie op de Belgische woningmarkt. “Als reactie op die hoge energieprijzen hebben veel eigenaars geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van hun woningen. Als die panden nu op de markt komen, worden die investeringen in rekening gebracht en zijn ze dus gewoon meer waard.”