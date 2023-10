Beursblog: de rentecurve voorspelt weinig goeds voor beleggers

Er is wat aan de hand met de langetermijnrente en dat is niet goed voor de beleggers, de markten en de economie.

De Amerikaanse rentecurve is een van de belangrijkste macro-economische indicatoren waar beleggers en financiële markten naar kijken. De curve weerspiegelt de rentestanden op de verschillende looptijden van Amerikaans staatspapier.

De curve vertrekt bij de rente op kortlopende Amerikaanse overheidsobligaties – in jargon UST’s (US Treasuries) – zoals die op drie maanden of een of twee jaar. Vandaar loopt ze verder langs de rentes van langere looptijden tot wel dertig jaar.

Vertraging op komst

Normaal gaat die curve stelselmatig omhoog, omdat in normale economische omstandigheden beleggers een hogere rente vragen voor geld dat ze in langlopende UST’s steken dan in kortlopende. Voor geld dat je langer kwijt bent, wil je eenmaal een hoger rendement.

Zo zag de Amerikaanse rentecurve er bijvoorbeeld vijf jaar geleden uit. Beleggers kregen 2,1 procent op schuldpapier van een maand en 3,2 procent op dat van dertig jaar.

Maar sinds midden vorig jaar heeft die rentecurve zich omgekeerd en vandaag ziet ze er zo uit:

Bron: ustreasuriesyieldcurve.com

Om het met de woorden van de legendarische wielercommentator Michel Wuyts te zeggen, “dat is een veeg teken”, want door minder rente te vragen voor langlopend papier tegenover kortlopend papier, zeggen obligatiebeleggers eigenlijk dat de economie over tien jaar een lagere rentevoet behoeft, en dus in een trager ritme zal groeien dan nu. Met andere woorden, er zit een economische vertraging aan te komen. Het voorspellende karakter van een omgekeerde rentecurve is wel niet waterdicht. Hoop doet dus leven.

De beer wordt wakker

Om het nog ingewikkelder te maken, kijken beleggers ook naar hoe de rentes op de verschillende looptijden ten opzichte van elkaar doorheen de tijd bewegen. Als bijvoorbeeld tegenover een halfjaar geleden de kortlopende rentes sneller zouden zijn gedaald dan de langlopende, dan wil dat iets anders zeggen dan wanneer de lange rente sterker zouden zijn gedaald dan de korte.

Voor al die verschillende scenario’s hebben de finance nerds ook nog eens aanstekelijke termen bedacht, zoals bull steepener of bear flattener. Meer informatie daarover vindt u onder aan dit artikel, maar belangrijk voor beleggers is dat een van de minst gunstige scenario’s, namelijk de bear steepener, zich in de afgelopen maanden op de markt voor UST’s heeft uitgerold.

In een bear steepener gaan alle rentevoeten omhoog, maar stijgen de langlopende sneller dan de kortlopende. De curve wordt dus een beetje steiler, vandaar steepener.

Tegenover een maand geleden is de rente op de tweejarige UST’s met 8,5 basispunten (0,085%) gestegen, terwijl de rente op de tienjarige 43 basispunten (0,43%) hoger ligt dan toen.

Bron: worldgovernmentbonds.com

Voor beleggers is dat een nog veger teken. Enerzijds omdat de markt daarmee zegt te denken dat de rente nog voor langere tijd hoger zal blijven. Dan zitten er dus niet meteen een economische vertraging en een inflatiedaling aan te komen, ook al sturen de centrale banken daar met hun renteverhogingen wel op aan. Als de markt zou denken dat over enkele kwartalen de inflatie zou dalen en de economie zou afkoelen, zou ze op die langere looptijden een lagere rente inprijzen, maar dat heeft ze in de afgelopen maanden herzien.

Daar komt bij dat hogere langetermijnrentes zwaarder inhakken op de economische groei dan hogere kortetermijnrentes. Dat heeft een veel zwaardere impact op hypotheekrentes of bedrijfskredieten.

Vastgoed en groeibedrijven

Verder is een hogere lange rente nooit goed nieuws voor bepaalde delen van de aandelenmarkten, zoals vastgoed of groeibedrijven die zeer sterk afhangen van de langetermijnrentes voor hun financiering en waarderingen.

Daarom hopen beleggers dat de lange rente de komende maanden opnieuw zal dalen. Als ze dat niet doet, dan moeten de aandelenkoersen lager om in lijn te komen met structureel hogere langetermijnrentes. Iets zal moeten buigen, of de hoge lange rente of de aandelenkoersen.

Meer informatie over de andere rentecurvescenario’s, zoals de bull steepene, of de bear flattener, en wat die betekenen, kunt u hier lezen.

