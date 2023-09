Beursblog: de Amerikaanse economie zal de goudprijs sturen

Ondanks alle tegenwind die hij de laatste maanden trotseert, houdt de goudprijs relatief goed stand. De vraag is of dat zo blijft. Vroeg of laat moet er een doorbraak in de koers komen, naar boven of beneden.

Goud, of beter gezegd de goudprijs, heeft twee grote vijanden, een stijgende rente en een hogere dollarkoers. En net die twee dingen hebben de trends op de financiële markten de afgelopen maanden getekend. De rente is in de naslaap van de felle renteverhogingen in 2022 ook dit jaar blijven stijgen. Ook de dollar staat tegenover andere munten hoger dan drie jaar geleden.

Ondanks die tegenkantingen heeft de goudprijs het afgelopen anderhalf jaar relatief goed standgehouden.

Dat stuurde de rente op kortlopend Amerikaans staatspapier omhoog en leidde tot een verdere rally in de dollar.

Daar komt bij dat goud-ETF’s - een belangrijke drijfveer achter de vraag in de goudmarkt - de laatste maanden meer uitstroom dan instroom zien, wat extra druk zet op de goudprijs.

Goudprijs gelinkt aan Amerikaanse economie

Desondanks hield de goudprijs vorige week relatief goed stand, merkt Ole Hansen op, grondstoffenspecialist bij SaxoBank. Hij verwacht niet dat de goudprijs snel onder 1.900 dollar zal gaan.

De reden voor die weerbaarheid is dat beleggers in goud bescherming zoeken voor het geval de Amerikaanse economie toch steviger tot stilstand zou komen - een zogenoemde harde landing - dan de markten verwachten. Dat zeggen ook de analisten van de World Gold Council.

De evolutie van de goudprijs zal de komende maanden blijven afhangen van de ontwikkelingen van de Amerikaanse economie. Als de vooruitzichten steeds slechter worden, zal goud standhouden. De omgekeerde rentecurve en vertragende economische groei zouden daarop kunnen wijzen.

Als daarentegen blijkt dat de Fed de inflatie toch onder controle lijkt te krijgen door de rente voor een langere periode hoog te houden zonder de Amerikaanse economie te doen crashen, dan kan de goudprijs wel eens een pandoering krijgen. Daar komt bij dat 2024 een verkiezingsjaar is in de VS. President Joe Biden zal er alles aan doen om de Amerikaanse economie in al dan niet schijnbare topvorm te houden tot de verkiezingen in november achter de rug zijn.