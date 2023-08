Stormloop op staatsbon duurt voort: al voor 4 miljard opgehaald

Er werd al voor een bedrag van 4 miljard euro ingetekend op de nieuwe staatsbon, blijkt vrijdagmiddag uit een balans van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Wie er belangstelling voor heeft, kan sinds donderdag 24 augustus intekenen op de staatsbon met een looptijd van één jaar en een nettorente van 2,81 procent.

Bij het agentschap zelf, via de dienst van de Grootboeken, stond de teller vandaag/vrijdag om 12 uur al op 56.532 inschrijvingen, goed voor een totaalbedrag van ruim 1,9 miljard euro. Al maakt Jean Deboutte, directeur van het agentschap, nog enig voorbehoud bij het precieze bedrag. Mogelijk zijn er enkele dubbele inschrijvingen.

Ook dertien banken bieden de staatsbon aan. Gisteren – op dag één – werd via de banken al voor een totaalbedrag van 2,1 miljard euro ingetekend.

10 miljard?

Intussen werd er alles samengerekend voor zowat 4 miljard euro opgehaald. ‘Een zeer mooi resultaat’, aldus Deboutte. Hij gaat ervan uit dat al ongeveer 100.000 mensen hebben ingetekend. Het gemiddeld bedrag schommelt rond de 33.000 euro.

Hoeveel er uiteindelijk zal worden opgehaald, kan de topman van het Agentschap van de Schuld niet voorspellen. Tien miljard euro is niet uitgesloten, zo blijkt.

‘Mogelijk was de eerste dag van de inschrijving de belangrijkste. Maar een vertraging merken we voorlopig niet op. Wellicht zullen we niet elke dag vier miljard euro ophalen. Maar er is veel mogelijk. Acht, negen of tien miljard euro. Waarom niet?’

Normaal wordt er elk kwartaal een staatsbon uitgegeven. Dat zal dus ook in december het geval zijn. Of dat opnieuw met een looptijd van een jaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

‘Die garantie is er niet. Maar de looptijd van een jaar behoort nu wel tot ons gamma’, zegt Deboutte daarover. En als die er komt, gaat Deboutte er wel van uit dat dat opnieuw tegen een voordelig fiscaal tarief zal zijn.

Met de staatsbon hoopt de federale regering banken ertoe aan te zetten om hun spaarrentes te verhogen. Inschrijvingen zijn bij het agentschap nog tot en met 31 augustus mogelijk en bij de banken nog tot en met 1 september.

Het uiteindelijke resultaat zal op 4 september worden bekendgemaakt.

Wie rechtstreeks intekent via het agentschap moet er wel op letten dat de overschrijflimieten voor thuisbankieren zijn verhoogd, zo raadt het Agentschap van de Schuld nog aan.

Hoe teken je in op de nieuwe staatsbon? Stijn Wuyts van Kanaal Z legt het stap voor stap uit (zie video hieronder).

