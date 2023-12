De beste en de slechtste holdings in 2023

De Belgische holdings zadelden beleggers het afgelopen jaar met een verlies van gemiddeld 2,8 procent op, inclusief dividenden. Heel wat buitenlandse holdings presteerden beter. Een overzicht.

We vergeleken de jaarprestaties van elf Belgische holdings met dertien bekende buitenlandse holdings. Er zijn jaren geweest, zoals 2021, dat de Belgische holdings vooraan fietsten in het peloton. 2023 is niet zo’n goed jaar voor de Belgische holdings geweest en met uitbreiding ook niet voor de Belgische aandelen tout court.

Beste Belgische holdings

Sofina is de ongekroonde kampioen van de Belgische holdings in 2023, met een totaalrendement van 11,4 procent bruto. De koersstijging van bijna 10 procent is de belangrijkste factor in dat rendement. Het dividend van 3,24 euro bruto of 2,27 euro netto per aandeel zorgde voor de kers op de taart. De holding van de vermogende familie Boël heeft een stevig trackrecord voor dividenden: sinds 1956 is het dividend nooit verlaagd, wel een paar keer stabiel gehouden, en sinds 1976 is het dividend elk jaar opgetrokken.

Er is nog een belangrijke kanttekening te maken bij de sterke koersprestatie van Sofina in 2023, want die volgt op een rampzalig 2022, waarbij Sofina meer dan de helft van de beurswaarde verloor. De koers van de holding is nog altijd ver weg van de piek van 432 euro, de koers waartegen het aandeel afsloot op 31 december 2021. Beleggers straften Sofina onder meer af voor de misstappen van de Indiase leerapp Byju’s, een van de bedrijven die Sofina in portefeuille had. Volgens de analisten van Degroof Petercam heeft het management van Sofina lessen getrokken en de bladzijde omgedraaid. Meer daarover leest u in het onderstaande artikel:

Naast Sofina leverde ook Gimv de beleggers het afgelopen jaar een behoorlijk rendement op, van bijna 7 procent inclusief dividenden. Maar net als Sofina noteert Gimv nog een eind onder zijn niveau van 31 december 2021 (53,3 euro). Een en ander heeft te maken met het wantrouwen van beleggers tegenover de waardering van de niet-beursgenoteerde bedrijven in de portefeuilles van de holdings.

De Congo-holding Texaf vervolledigt het podium van de best presterende holdings in ons land. Texaf verhuurt woningen en kantoren in Kinshasa en bezit daar ook een zandsteengroeve, Carrigres. Heel erg 'Belgisch' is Texaf dus niet.

Slechtste Belgische holdings

De slechtste holding van de Belgische klas is Quest for Growth. Om helemaal correct te zijn, moeten we spreken over de Belgische privak Quest for Growth. Quest for Growth is een beetje de vreemde eend in de bijt. Beleggers kunnen via Quest for Growth, dat beheerd wordt door Capricorn Partners, inzetten op schone technologie en technologie voor de gezondheidszorg. In de portefeuille zitten vooral groeibedrijven en die hebben het lastiger dan andere bedrijven in een klimaat van stijgende rentevoeten. Hoe hoger de rente, hoe minder waardering beleggers over hebben voor winsten die ver in de toekomst liggen. Meer daarover vindt u in het onderstaande artikel terug:

Bij Bois Sauvage vallen de jongste investeringen in vastgoed niet in de smaak, volgens de analisten van Degroof Petercam.

Bij Brederode is er een herstel ingezet sinds de Europese Centrale Bank een rentepauze aankondigde in oktober. Het aandeel kon echter nog niet voldoende herstellen om van een positief jaar te kunnen spreken.

Beste buitenlandse holdings

Volgens de analisten van Degroof Petercam horen onder meer het Franse Exor en het Zweedse Investor AB thuis in de ideale holdingportefeuille, waarin de risico's voldoende gespreid zijn. Beide buitenlandse holdings hebben er een sterke rit opzitten sinds Nieuwjaar 2023 tot nu.

Exor is de beste buitenlandse holding uit onze selectie. De holding heeft participaties in bedrijven met een link naar auto's of machines zoals Stellantis, CNH en Ferrari. Sinds augustus 2023 is Exor ook de grootste aandeelhouder in het Nederlandse elektronicaconcern Philips, dat al een tijdje onder slecht gesternte zat door claims in de Verenigde Staten dat een veel verkocht slaapapneutoestel gezondheidsproblemen veroorzaakt.

EQT AB staat op nummer twee bij de buitenlanders. EQT is het private-equityvehikel dat ontstond in de schoot van Investor, de holding van de bekende en machtige Zweedse ondernemersfamilie Wallenberg. Investor zit vooral in grote Zweedse beursgenoteerde bedrijven en EQT in groeibedrijven.

EQT hoort in hetzelfde rijtje van gevallen sterren thuis als Sofina en Brederode. Eind 2021 was de Zweedse holding nog 493 Zweedse kroon waard op de beurs, tegenover 279,6 kroon vandaag. Ook bij EQT doet het duidelijk deugd dat de Amerikaanse en Europese centrale bankiers lieten verstaan dat de rentepiek allicht achter ons ligt.

Het nummer drie, het Franse Eurazeo, is net als Wendel een van de grootste spelers in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen in Europa. Bij Eurazeo liggen de pieken en de dalen iets minder ver uit elkaar dan bij andere spelers: het aandeel noteert nog slechts 5 procent onder het peil van eind 2022.

Slechtste buitenlandse holdings

Prosus kreeg vorige vrijdag een stevige klap van meer dan 13 procent, nadat China weer nieuwe maatregelen nam om het onlinegamen aan banden te leggen. De Chinese internetreus Tencent is het belangrijkste bedrijf in de portefeuille van Prosus.

In tegenstelling tot EQT en Investor hebben de aandelen van de Zweedse holdings VNV Global en Kinnevik niet of nauwelijks gereageerd op de aangekondigde ommekeer in het rentebeleid.