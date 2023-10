Wat betekent de rentepauze voor Belgische portemonnees?

De Europese Centrale Bank (ECB) last na tien renteverhogingen een pauze in. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, legt uit wat dat betekent voor de Belgische spaarders, kredietnemers en beleggers.

1. Zit de rente op woonkredieten aan haar plafond?

PETER VANDEN HOUTE. “De ECB had in september al aangegeven dat er een pauze zat aan te komen. Toch is de langetermijnrente nog stevig gestegen. Volgens sommigen kan er pas over een jaar een eerste renteverlaging zijn. Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB, heeft gezegd dat de centraal bankiers de loonakkoorden in de eerste helft van 2024 moeten afwachten. Tegelijkertijd is de ECB een nettoverkoper van obligaties geworden, omdat het ene na het andere inkoopprogramma wordt afgebouwd.

“Ik verwacht een plafonnering van de vaste rente op woonkredieten met een lange looptijd in ons land, maar ik verwacht niet dat er het komende jaar een procentpunt zal afgaan. Misschien een half procentpunt.”

2. Mogen spaarders hogere rentevoeten nu helemaal vergeten?

VANDEN HOUTE. “De ECB heeft de rente sinds juli 2022 heel snel opgetrokken. De banken konden niet volgen, omdat de rente op hun kredietportefeuille niet zo snel werd verhoogd. Die laatste schommelt rond 2 procent, en stijgt maar mondjesmaat. Daarom kan de spaarrente ook maar mondjesmaat stijgen. De aanvragen van hypothecaire kredieten kelderen in 2023. Daardoor duurt het nog langer om de kredietportefeuille te vernieuwen met hogere rentevoeten.”

3. Is de rentepauze een opsteker voor beleggers?

VANDEN HOUTE. “Het is geen stimulus. Als de rente redelijk wat begint te zakken, kan dat zuurstof geven aan een beursrally. De rentepauze komt er ook, omdat er een recessie dreigt. In de aanloop naar economische crisissen vinden er doorgaans beurscorrecties plaats. Door alle onzekerheid vandaag verkiezen beleggers obligaties boven aandelen. Zeker in de Verenigde Staten ligt de risicovrije rente van obligaties hoger dan het dividendrendement van aandelen. Dat verklaart waarom het enthousiasme op de beurs nog niet zo groot is. Daarvoor moet er zicht zijn op een rentedaling.”

Lees ook: