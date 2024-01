Kies uw beursfavorieten voor 2024 en maak kans op een mooie prijs

Trends Beleggen is benieuwd naar uw favoriete aandelen voor 2024. Geef uw top drie door en maak kans op een fles champagne.

Met de jaarwisseling komt de tijd van lijstjes met favorieten voor het nieuwe jaar. Trends Beleggen heeft zijn eigen selectie gemaakt (zie onder dit artikel) en we gaan geregeld ook te rade bij de financiële instellingen en beurshuizen.

Maar we zijn ook nieuwsgierig naar uw favoriete aandelen voor 2024. Wenst u mee te doen? Geef dan via onderstaand formulier uw top drie door vóór vrijdag 12 januari 2024 om 12 uur. Uw eerste keuze krijgt 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1 punt. Vijf deelnemers maken we, op basis van de schiftingsvraag, gelukkig met een fles champagne.

In de tweede helft van januari publiceren we dan de lijst met jullie favorieten voor volgend jaar op onze website en in het magazine.

Bedankt alvast om deel te nemen!

