Beurshandel al maanden beperkt bij Saxo Bank

Beleggers die beursorders plaatsen via Saxo Bank, kunnen al maanden bepaalde producten niet meer aankopen. Volgens Saxo omdat ze complex zijn en dus ongeschikt voor onvolledig geïnformeerde retailbeleggers. Maar ook Amerikaanse aandelen van bijvoorbeeld de internetreus Alibaba of het Belgische Materialise zijn geblokkeerd, net als een heleboel trackers (ETF’s) en obligaties. De klanten van Saxo klagen steen en been op internetfora.

Het aandeel Alibaba krijgt deze week vleugels na de aankondiging dat het ‘Chinese Google’ zich in zes aparte bedrijven wil splitsen. Maar klanten van Saxo Bank kunnen niet instappen om te profiteren van die remonte. Al sinds mei 2022 kunnen ze een hele reeks producten enkel nog vérkopen. Wie nadien van een koerszwakte denkt te profiteren om ze terug te kopen, krijgt een foutmelding.

“Al weken zit ik te wachten om terug in te stappen. (…) Je moet zitten toekijken terwijl je niks kan doen!” schrijft belegger Constance op het forum van Spaargids.be.

‘Niet-complex’

Volgens Saxo bleken bepaalde complexe producten als ‘niet-complex’ gemarkeerd op zijn beursplatform. Wellicht is die fout ontstaan bij de overname van de Nederlandse broker BinckBank.

“Bij een controle van de toezichthouder FSMA nadien zijn wat opmerkingen gemaakt, en toen hebben we beslist uit voorzorg de handel tijdelijk te beperken”, legt Eddy Van Geyte, de woordvoerder van Saxo uit.

De broker zou problemen kunnen krijgen met de beurswaakhond, als particuliere beleggers producten kunnen kopen die voor hen ongeschikt zijn.

“Daarom brengen we onze productcategorieën volledig opnieuw in kaart en de daarmee gepaard gaande vragenlijsten die toetsen naar uw kennis als klant”, legt Saxo uit op zijn website. “Dit zal een stapsgewijs proces zijn waarbij wij als tijdelijke maatregel de handel in complexe producten zullen beperken.”

Beurswaakhond

Dat proces is dus al bijna een jaar aan de gang. Wie naar de klantendienst van Saxo belt, krijgt te horen dat de broker nog wacht op goedkeuring van de beurswaakhond FSMA. Maar die ontkent. “Wij hebben geen commercialiseringsverbod opgelegd”, zegt FSMA-woordvoerder Johan Corthouts. “Saxo heeft er zelf voor gekozen bepaalde producten tijdelijk niet meer aan te bieden. Ook de vragenlijsten voor de klanten moeten we niet vooraf goedkeuren.”

Sinds eind vorig jaar zijn wel bepaalde trackers (ETF’s), opties, futures, warranten en turbo’s opnieuw beschikbaar. Maar dus nog altijd geen Amerikaanse ADR-aandelen die op Wall Street genoteerd staan. “Dat komt omdat ze kunnen worden omgewisseld in aandelen op de hoofdnotering”, legt Saxo uit. “De Alibaba-ADR biedt hoogstwaarschijnlijk de mogelijkheid voor omwisseling in echte Chinese aandelen, vandaar dat het een ‘complex’ product is.”

Extra controles

Volgens woordvoerder Van Geyte is het een tijdrovend proces om alles opnieuw in regel te krijgen, omdat daarbij extra controles nodig zijn. “We hebben al veel vooruitgang geboekt. Halfweg het tweede kwartaal zullen we waarschijnlijk de handel in alle resterende producten weer kunnen openzetten”, aldus Van Geyte. Klanten die klagen, krijgen van de helpdesk enkel het advies om “geduld te oefenen”. “Een compensatie geven we niet”, geeft Van Geyte toe.

Zijn er door de problemen al veel klanten vertrokken naar andere brokers? Van Geyte: “Elke klant die hierdoor vertrekt, is uiteraard jammer. Wellicht door de goeie reputatie en de klantentevredenheid die het merk BinckBank jarenlang had opgebouwd op de Belgische markt.”