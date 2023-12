5 manieren om 5 procent per jaar te verdienen op uw geld (deel 3): Laat professionals uw geld in obligaties investeren

Vandaag zijn er veel meer mogelijkheden dan een jaar geleden om uw spaargeld te laten renderen. Voor wie zijn geld vijf tot tien jaar kan missen, ligt een aangroei van 5 procent per jaar, of zelfs meer, binnen handbereik.

Als u liever niet zelf obligaties selecteert en beheert, kunt u een beroep doen op professionele beheerders. Mensen met veel geld kunnen dat in beheer geven bij een private bank of advies krijgen om het zelf te beheren. Voor minder gefortuneerde mensen zijn er obligatiefondsen. Als de rente stijgt, dan hebben die fondsen het lastig om winst te maken. Er wordt echter een rentedaling verwacht in 2024.

Professionals hebben toegang tot geprivilegieerde informatie en instrumenten, die hen in staat stellen meer rendement te halen met obligaties. Hun diensten zijn natuurlijk niet gratis. Sommige fondsbeheerders zijn hun geld waard, andere niet. Volgens de dataleverancier Morningstar zijn dit drie aan te raden obligatiefondsen in euro:

– DPAM B – Bonds EUR Medium Term (ISIN: BE6261452054)

– BlackRock Euro Bond Fund A4 (LU0430265933)

– Van Lanschot Euro Obligatiefonds A (BE6269801120)

Dat zijn allemaal distributiefondsen: net als obligaties betalen ze regelmatig een coupon. Daarop betaalt u 30 procent roerende voorheffing. Als u het fonds later verkoopt, betaalt u bovendien 30 procent belasting op het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs, ofwel de meerwaarde. Geen van de drie belooft 5 procent in 2024, maar ze realiseerden wel in 2023 een rendement van meer dan 5 procent in 2023 (coupon + meerwaarde op deelbewijzen).

