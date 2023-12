5 manieren om 5 procent per jaar te verdienen op uw geld (deel 2): obligaties van minder betrouwbare bedrijven of overheden

Vandaag zijn er veel meer mogelijkheden dan een jaar geleden om uw spaargeld te laten renderen. Voor wie zijn geld vijf tot tien jaar kan missen, ligt een aangroei van 5 procent per jaar, of zelfs meer, binnen handbereik.

In onze gids Beleggen in 2024, een nieuwe wereld gaat open vindt u alles wat u wilt weten over de klassieke spaar- en beleggingsproducten. In deze reeks van vijf artikels gaan we op zoek naar rendement. Niet zomaar rendement, maar 5 procent netto om precies te zijn. Daarvoor moeten we noodgedwongen iets meer risico nemen en af en toe opportunistisch naar boven afronden. Er zit niks anders op.

Stap 1: Zoek uw heil in het buitenland

Wie in euro wil blijven en uitzicht wil hebben op een mooi rendement, moet zijn geld voor langere tijd in handen durven te leggen van minder betrouwbare partijen. Roemenië bijvoorbeeld heeft een obligatie uitgegeven. Het Oost-Europese land is lid van de Europese Unie, maar zijn kredietwaardigheid wordt een paar trapjes lager dan die van België ingeschat. Het nettorendement van de obligatie met een resterende looptijd van zes jaar (4,6%) ligt haast dubbel zo hoog als dat van een Belgische overheidsobligatie (2,5%) die nog bijna twee jaar langer loopt.

Stap 2: Breid uw zoektocht van overheden naar bedrijven uit

Een andere optie is uit te wijken van overheden of semi-overheden naar bedrijven. Om aan 5 procent netto te raken, moet u al opschuiven richting bedrijven met een groter risico op faillissement. Als overheidsobligaties aan de ene kant van het risicospectrum staan, dan staat high yield-obligaties aan de andere kant. Deze hoogrentende leningen worden soms laatdunkend junk of rommelobligaties genoemd. De kredietbeoordelaar Standard & Poor’s voorspelt dat tegen september volgend jaar 5 procent van de emittenten met een ‘speculatieve’ of rommelrating in gebreke zal blijven, wat betekent dat beleggers niet alle rente en terugbetalingen zullen krijgen waar ze recht op hebben. Bij de ‘investeringswaardige‘ ratings – van AAA tot BBB – is het heel uitzonderlijk dat de belegger niet correct uitbetaald wordt.

Stap 3: Aanvaard dat er een (grote) kans op niet-terugbetaling is

Wie niet onder BBB wil gaan, kan een beetje emittentenrisico combineren met een beetje wisselkoersrisico. Een Ford-obligatie in dollar levert netto 4,96 procent op, afgerond 5 procent dus, terwijl de Volkswagen-obligatie in euro (2,27%) niet eens half zoveel opbrengt. Het enige addertje onder het gras is dat die 5 procent het rendement in dollar is.

