5 manieren om 5 procent per jaar te verdienen op uw geld (deel 1): obligaties in andere munten

Vandaag zijn er veel meer mogelijkheden dan een jaar geleden om uw spaargeld te laten renderen. Voor wie zijn geld vijf tot tien jaar kan missen, ligt een aangroei van 5 procent per jaar, of zelfs meer, binnen handbereik.

Vergeet spaarboekjes. Het hoogste rendement dat u met een spaarrekening kunt halen is om en bij 3 procent. Vergeet ook andere veilige spaarproducten zoals staatsbons, termijnrekeningen en tak21-levensverzekeringen. Als u daarmee meer dan 2 procent netto per jaar kunt realiseren, moet u al blij zijn. In onze gids Beleggen in 2024, een nieuwe wereld gaat open vindt u alles wat u wilt weten over de klassieke spaar- en beleggingsproducten. In deze reeks van vijf artikels gaan we op zoek naar rendement. Niet zomaar rendement, maar 5 procent netto om precies te zijn. Daarvoor moeten we noodgedwongen iets meer risico nemen en af en toe opportunistisch naar boven afronden. Er zit niks anders op.

Stap 1: Beperk alle andere risico’s

Kies de emittent waarvan u obligaties in andere munten wilt kopen zorgvuldig uit: ga voor een overheids- of semi-overheidsinstelling. De Europese Investeringsbank (EIB) geeft regelmatig obligaties uit, om projecten te financieren die de doelstellingen van de Europese Unie ondersteunen. De EIB is een semi-overheidsinstelling met de hoogst mogelijke kredietwaardigheid (AAA). Met een obligatie van de EIB in een andere munt nemen we een wisselkoersrisico, maar is het wanbetalingsrisico zo goed al onbestaand. De kans dat de hele Europese Unie failliet gaat, is veel kleiner dan de kans dat bijvoorbeeld een autobouwer op de fles gaat en zijn schulden niet kan terugbetalen. In andere munten dan euro leveren die EIB-obligaties vaak meer op. Ter illustratie: een EIB-obligatie op vier jaar in euro brengt netto, dus na belastingen, 2,43 procent op, terwijl een vergelijkbare obligatie in Canadese dollar 3,3 procent rendement belooft.

Stap 2: Neem veel wisselkoersrisico

Die 3,3 procent netto in Canadese dollar is natuurlijk nog geen 5 procent netto. Daarvoor moeten we nog veel meer wisselkoersrisico nemen, met munten die nog meer riskeren te schommelen, de Zuid-Afrikaanse rand bijvoorbeeld. Er is een obligatie van diezelfde EIB met een nettorendement van 5,3 procent in rand, na belastingen. De Belgische belegger krijgt dat rendement alleen cash in de hand als de Zuid-Afrikaanse rand binnen twee jaar evenveel waard is als vandaag. We houden ook geen rekening met transactiekosten. Die verschillen van broker tot broker en kunnen naargelang de grootte van de bedragen van 0,3 tot 1 procent op de aankoopprijs bedragen.