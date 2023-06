6 dingen die op 1 juli veranderen voor uw portemonnee

Komende zaterdag, 1 juli, zetten we de tweede helft van het jaar in. Dat gaat traditioneel gepaard met een aantal veranderingen die een impact hebben op uw portemonnee. Een overzicht.

Verschillende banken trekken de spaarrente op

De voorbije weken hebben al verschillende Belgische banken aangekondigd dat ze hun spaarrente optrekken vanaf 1 juli.

Belfius is de eerste grootbank die tegemoetkomt aan de oproep voor een betere vergoeding voor spaarders, maar onder andere ook Triodos Bank, Keytrade Bank, Deutsche Bank en vdk trekken hun spaarrente op vanaf zaterdag.

De hogere spaarrentes komen er nadat de beleidsrente van de Europese Centrale Bank in een jaar tijd werd opgetrokken naar 3,5 procent als onderdeel van de strijd tegen de hoge inflatie.

Nieuwe betaalkaarten doen hun intrede

Vanaf 1 juli vervangen de Belgische banken de Maestro-kaarten waarmee we al jaar en dag betalingen doen aan de kassa of geld opnemen aan een automaat.

De vervanging zal geleidelijk verlopen, over een periode van vijf jaar. De nieuwe Mastercard Debit is uitgerust met “het hoogste niveau van gegevenscodering”, om fraude te voorkomen bij alle moderne manieren van betalen.

De nieuwe kaarten worden overal ter wereld op nog meer plaatsen dan de Maestro-kaart aanvaard, zowel in online- als fysieke winkels, “op meer dan 100 miljoen locaties”, volgens Mastercard.

Nieuwe deadline voor autofiscaliteit

De regels rond de fiscale aftrekbaarheid van niet-emissievrije bedrijfswagens worden vanaf zaterdag opnieuw strenger. Voor bestellingen tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 neemt de fiscale aftrekbaarheid systematisch af.

In 2023 en 2024 blijft hun fiscale status nog dezelfde, maar vanaf 2025 wordt die jaar na jaar teruggeschroefd. Uiteindelijk zal vanaf 2028 geen enkele fiscale aftrek meer mogelijk zijn voor eender welke wagen met een verbrandingsmotor (inclusief plug-inhybrides) die aangeschaft wordt na 1 juli 2023.

Alle bedrijfswagens met een verbrandingsmotor – inclusief de plug-inhybrides – die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, geven hoe dan ook geen recht meer op enige fiscale aftrek.

Uitgebreid sociaal tarief vervalt voor ruim half miljoen gezinnen

Op 1 juli verdwijnt het uitgebreid sociaal energietarief. Die uitbreiding van het gewoon sociaal energietarief werd ingevoerd in 2021 en gold voor wie een verhoogde tegemoetkoming kreeg. Concreet gaat het om mensen met een laag inkomen.

Het gaat om ruim 300.000 klanten voor gas en 500.000 klanten voor elektriciteit, of alles samen meer dan een half miljoen gezinnen.

Er is een overgangsperiode van drie maanden, waarbij de leveranciers verplicht zijn om het op dat moment goedkoopste product toe te passen.

Goedkoper MIVB-abonnement voor Brusselse 65-plussers

Vanaf 1 juli zal het jaarabonnement voor Brusselse 65-plussers sterk in prijs dalen. Wie ouder is dan 65 en in Brussel woont, kan vanaf 1 juli voor 12 euro een jaar lang alle trams en bussen van de MIVB nemen. Tot nu toe hing daar een prijskaartje van 60 euro aan vast.

Het tarief wordt daarmee gelijkgetrokken met de prijs die een Brusselaar van tussen de 18 en 24 jaar tegenwoordig betaalt.

Hogere tarieven bij Proximus

De telecomoperator Proximus verhoogt vanaf 1 juli enkele tarieven, voor de tweede maal dit jaar al. De telecomoperator zegt niet anders te kunnen door de stijgende inflatie. Concreet wordt een deel van de populaire Flex-packs 3 euro per maand duurder. Het gaat om de packs met een tv-component. Ook vast internet wordt in bepaalde gevallen duurder vanaf 1 juli.

Telenet trok begin deze maand al zijn abonnementstarieven op, verwijzend naar de inflatie.