Waarom Maestro Mastercard Debit wordt: nieuwe betaalkaarten doen vanaf 1 juli intrede in ons land

Vanaf 1 juli zullen de Belgische banken de Maestro-kaarten vervangen, waarmee we al jaar en dag betalingen doen aan de kassa of geldopnames aan een automaat.

Waarom worden de Maestro-kaarten vervangen?

De vervanging zal geleidelijk verlopen, over een periode van vijf jaar. De nieuwe Mastercard Debit is uitgerust met “het hoogste niveau van gegevenscodering”, om fraude te voorkomen bij alle moderne manieren van betalen. Maestro werd ontwikkeld aan het begin van de jaren negentig, toen online betalingen nog de grote uitzondering waren. Zowel Maestro als Mastercard Debit is een product van de Amerikaanse financiëledienstverlener Mastercard.

De nieuwe kaarten worden overal ter wereld op nog meer plaatsen dan de Maestro-kaart aanvaard, zowel in online als fysieke winkels, “op meer dan 100 miljoen locaties”, volgens Mastercard. Omdat online betalen met de debetkaart nog niet kan, botsen Belgische consumenten soms op Nederlandse webshops die uitsluitend iDEAL als betaalmethode aanvaarden. IDEAL valt te vergelijken met de Payconiq by Bancontact-app die Belgische webshops vaak faciliteren.

Hoe vaak gebruiken de Belgen een debetkaart?

Meer dan 90 procent van de aankopen in België gebeurt met een debetkaart. 60 tot 70 procent van de kaarthouders heeft enkel een debetkaart, volgens Mastercard. De Debit Mastercard wordt, net als de Maestro-kaart, gekoppeld aan de zichtrekening en zal op dezelfde manier werken, maar biedt meer mogelijkheden tijdens het winkelen en het reizen.