Belfius trekt als eerste grootbank de spaarrente op

Belfius biedt vanaf 1 juli een rente van 0,90 procent (basisrente plus getrouwheidspremie) op zijn spaarrekeningen. Op de Fidelity-spaarrekening stijgt de totale rentevergoeding tot 1,25 procent. Daarmee komt de bank tegemoet aan de roep om een betere vergoeding voor spaarders.

Gullere banken

Al enkele weken woedt er een verhit debat over de rente die burgers in ons land krijgen op hun gereglementeerde spaarrekeningen. Volgens een aantal economen en politici is die rente te laag. Ze verwijzen daarbij naar de beleidsrente van de ECB, die in een jaar tijd opgetrokken werd naar 3,25 procent in het kader van de strijd tegen de hoge inflatie. Banken die hun overtollige deposito’s bij de ECB parkeren verdienen op die manier gemakkelijk geld, argumenteren ze.

De roep weerklonk de voorbije weken almaar luider dat banken guller moesten zijn voor hun klanten. Ondanks een negatief advies van de Nationale Bank waren de politici van plan een wetgevend initiatief te nemen om de banken te verplichten een hogere spaarrente aan te bieden. Voor eind juni kon er beter een grootbank zelf het initiatief nemen, zo klonk de boodschap vanuit de Wetstraat, en daarbij werd vooral in de richting van de staatsbank Belfius gekeken.

Deze middag maakte Belfius als eerste grootbank bekend dat het de rentevergoedingen op zijn spaarboekjes optrekt. Voor de gewone spaarrekeningen gaat het tarief van 0,50 procent (0,35% basisrente plus 0,15% getrouwheidspremie) naar 0,90 procent (0,45% basisrente plus 0,45% getrouwheidspremie). Daarbij dient vermeld dat de getrouwheidspremie pas verworven is voor bedragen die gedurende twaalf maanden onafgebroken op de rekening blijven staan.

Bij de Belfius Fidelity-spaarrekening (een rekening met een hogere getrouwheidspremie) stijgt de rente van 0,80 procent (0,15% basisrente plus 0,65% getrouwheidspremie) naar 1,25 procent (0,20% basisrente plus 1,05% getrouwheidspremie). De verhogingen gaan in op 1 juli 2023. Belfius wijst erop dat voor stortingen die gedaan worden voor die datum nog de oude getrouwheidspremie geldt.