Testaankoop: ‘Energieleveranciers geven niet goedkoopste contract aan wie sociaal tarief verliest’

Risicopremie voor vast contract bedraagt 200 euro per jaar

Een gerust gemoed op de energiemarkt komt niet onder de 200 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de federale energieregulator CREG.

Sinds enkele maanden bieden energieleveranciers opnieuw vaste contracten aan voor elektriciteit en aardgas. Ze waren daar vorig jaar mee gestopt. De extreem volatiele en hoge prijzen op de energiemarkten als gevolg van de oorlog in Oekraïne maakten vaste prijzen toen te onvoorspelbaar en onrendabel. Nu de grootste onrust is verdwenen, bieden de leveranciers opnieuw vaste contracten aan.

Die zijn wel wat duurder dan een variabel contract. Zekerheid over de prijs komt immers met een kost. “Een risicopremie”, noemt de CREG het. De federale regulator becijferde dat verschil tussen variabele en vaste contracten. In mei bedraagt het verschil (enkel de energiecomponent) tussen het goedkoopste vaste aardgascontract en het goedkoopste variabele aardgascontract in Vlaanderen 259 euro op jaarbasis. Voor elektriciteit bedraagt het verschil tussen het goedkoopste vast en variabel contract in Vlaanderen 208 euro op jaarbasis.

“Het is aan de consument om te beoordelen of hij bereid is de risicopremie te betalen om te voorkomen dat zijn factuur stijgt met de seizoensgebonden stijging van de marktprijzen vanaf de tweede helft van het jaar 2023”, aldus de CREG over die keuze tussen vast en variabel.

Opvallend nog: wie kiest voor het goedkoopste vast contract voor aardgas en elektriciteit komt goedkoper uit dan het duurste variabel contract. Positief voor de regulator is alvast dat er opnieuw een uitgebreid vast aanbod is. Toch blijven gas en elektriciteit nog steeds behoorlijk duurder in vergelijking met de prijzen van voor de energiecrisis.