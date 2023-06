Onlinebroker Bolero verlaagt vanaf 1 juli kosten voor ETF’s

Wie met kleine bedragen gespreid wilt beleggen, is bijna verplicht om naar buitenlandse brokers uit te wijken. KBC Bolero komt nu enigszins tegemoet aan die klacht.

De onlinebroker van KBC Groep heeft in een mail naar de klanten laten weten dat enkele tarieven vanaf 1 juli worden opgetrokken. Zo gaat de wisselkoersmarge, die verrekend wordt in de koers bij de omzetting van munten, met 0,1 procentpunt omhoog tot 0,6 procent. Aan beleggingsclubs wordt vanaf 2024 een jaarlijkse administratieve bijdrage van 25 euro per lid, met een minimum van 250 euro, gevraagd. Ook vennootschappen moeten vanaf volgend jaar 250 euro jaarlijkse kosten betalen.

Kleine tarieven voor kleine bedragen

“Maar we hebben ook naar uw feedback geluisterd en voeren een speciale prijsverlaging door voor een brede selectie aan ETF’s“, klinkt het in de mail. Er is dus ook goed nieuws, want het makelaarsloon op een selectie van een vijftigtal populaire ETF’s verlaagt naar 2,5 euro voor orders tot 250 euro en 5 euro voor orders tussen 250 en 1.000 euro. Voor hogere bedragen en ETF’s buiten de selectie blijft het makelaarsloon 7,5 euro.

Bolero schuift met die nieuwe tarieven voor kleine bedragen op richting de buitenlandse prijsbrekers. Bij de Nederlands-Duitse broker DeGiro, bijvoorbeeld, is er een kernselectie van een kleine 200 ETF’s beschikbaar, waarvoor slechts 1 euro handlings-kosten worden aangerekend als ze op de juiste, geselecteerde beurs gekocht worden. Elke maand kan één of meerdere aankooporders in één van de ETF’s uit de kernselectie zonder commissiekosten gebeuren. Voor de opvolgende transacties is er wel een minimumbedrag van 1.000 euro per transactie, anders worden er bijkomend 2 euro commissiekosten aangerekend.

Welke ETF’s zitten in de soldenselectie van Bolero?

De ETF-selectie van Bolero wordt onderverdeeld in verschillende secties. Zo zijn er beursgenoteerde indexfondsen geënt op de wereldindexen of op de Amerikaanse, de Europese of de groeilandenbeurzen. Daarnaast zijn er ook trackers, waarmee beleggers op bepaalde thema’s of sectoren kunnen inspelen of de prijsevolutie van bepaalde grondstoffen kunnen volgen. Voor elke belegger wat wils.

Ook de vier ETF’s die door de klanten van DeGiro het meest verhandeld worden, zitten in de selectie van Bolero waarin beleggers met kleinere bedragen tegen lagere kosten handelen. Het gaat om deze vier:

iShares MSCI World (IE00B4L5Y983)

Vanguard FTSE All-World (Acc) (IE00BK5BQT80)

Vanguard S&P500 (IE00B3XXRP09)

Vanguard FTSE All-World (IE00B3RBWM25)

Fiscaliteit Op elke aan- en verkoop van een tracker is beursbelasting verschuldigd. Voor ETF’s die niet geregistreerd zijn in België, maar wel in de Europese Economische Ruimte (EER), bedraagt het tarief 0,12 procent, met een plafond van 1.300 euro per transactie. Voor ETF’s die geregistreerd zijn in België, is er een verschil in tarief tussen ETF’s met een dividenduitkering (0,12%) en zonder dividenduitkering (1,32%, met een plafond van 4.000 euro). Voor ETF’s die noch in België, noch in de EER geregistreerd zijn, betalen beleggers 0,35 procent beursbelasting, met een plafond van 1.600 euro. De meerwaarde op een tracker is belastingvrij, tenzij 10 procent of meer van de beleggingen bestaat uit obligaties of andere activa die de fiscus onder schuld klasseert. In dat geval gaat 30 procent roerende voorheffing af van de meerwaarde van het vastrentend deel.

Lees ook: