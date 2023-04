‘Nieuw record voor de goudprijs op komst’

Begin maart stond de goudprijs nog op 1814 dollar, om in de weken daarna door te stijgen en onlangs de belangrijke psychologische grens van 2000 dollar te doorbreken.

Volgens edelmetaalspecialist Doijer & Kalff is de recente opmars van de goudprijs het gevolg van een explosieve cocktail van omstandigheden. Het bedrijf wijst op de bankencrisis, torenhoge inflatie, een mogelijk aanstaande recessie en centrale banken die hun dollars voor goud omruilen.

Doijer & Kalff stelt dat centrale banken normaal gesproken goed zijn voor 12% van de vraag naar goud in de markt, maar dat dit vorig jaar op 25% lag. In 2022 kochten centrale banken netto 1136 ton aan goud in, wat veruit het hoogste niveau was van de laatste 55 jaar.

Deze trend zet dit jaar door, waarbij het vooral de BRICS-landen zijn die goud inslaan. Singapore kocht in de eerste maanden van dit jaar voor 51 ton aan goud in, Turkije voor 45 ton, China sloeg 39 ton in en Rusland 31 ton. Met name Rusland en China ruilen hun dollars in voor goud in de hoop de Amerikaanse munt verder te verzwakken en hun eigen valuta te ondersteunen. De Russen zijn hiertoe genoodzaakt omdat ze uit het internationale betalingssysteem Swift zijn gezet.

Doijer & Kalff wijst erop dat de centrale bank van Singapore een voorbeeldfunctie in de regio vervult en dat daarom andere Aziatische centrale banken naar verwachting ook meer goud gaan inkopen. Ook zien de analisten dat particulieren weer massaal goud inkopen.

Goudprijs in een opwaartse trend

Verwacht wordt dat de goudprijs op korte termijn onder druk kan staan door het volgende rentebesluit van de Federal Reserve. Uit cijfers van de U.S. Commerce Department blijkt dat de Amerikaanse retailverkopen in maart op maandbasis met 1% daalden, na een daling met 0,2% in februari. Vooral de verkopen bij autodealers en tankstations namen fors af. Consumenten lijken door de hoge inflatie voorzichtiger te zijn en de verwachting is dat de Fed op 3 mei de rente met 25 basispunten zal verhogen.

De trend voor de goudprijs is volgens Doijer & Kalff echter nog altijd omhoog en dat kan ertoe leiden dat de goudprijs het oude record van $2070 verbreekt. Naast de zwakke dollar komt dat onder meer door tegenvallende economische activiteiten in de VS, die ertoe kunnen leiden dat de angst op een recessie weer wordt aangewakkerd. Verder zullen door de wereldwijde geopolitieke onrust centrale banken van de BRICS+ een groter deel van hun internationale reserves in goud aanhouden.