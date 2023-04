Goudmijnaandelen schieten omhoog maar lopen nog achter

VanEck’s Gold Miners ETF is met een enorme opmars bezig. Sinds afgelopen najaar is de ETF met aandelen van goudmijnaandelen gestegen met maar liefst 64 procent.

Over dezelfde periode is de prijs van goud opgelopen met 27 procent. Dat die verhouding zo ligt is logisch. Een oplopende goudprijs zorgt namelijk voor stijgende omzet bij de mijnbouwbedrijven, maar de kosten van die bedrijven stijgen niet mee omdat die vast zijn. De aandelen van goudmijnaandelen gaan daarom harder omhoog dan de goudprijs, maar ook harder naar beneden.

Sinds deze week is de VanEck’s Gold Miners ETF de best presterende sector-ETF in de Verenigde Staten dit jaar. Tot nu toe was die eer weggelegd voor de VanEck Semiconductor ETF met +24%. De belangrijkste trekkers van de goudwagen zijn de aandelen Gold Fields (+55%) en AngloGold Ashanti (+46%).

Waarom goud omhoog gaat

De belangrijkste reden dat de aandelen van goudmijnaandelen en de goudprijs omhoog vliegen is dat beleggers aan het speculeren zijn op renteverlagingen van de Fed. Die zullen afgaande op de Fed-futures in juni beginnen.

De huidige goudprijs is 2000 dollar. De eerste keer dat de goudprijs zo hoog stond, was in augustus 2020. De VanEck’s Gold Miners ETF stond toen op 45 dollar en de huidige koers is 26 dollar. We kunnen dus concluderen dat de ETF wel achter is gebleven bij de goudprijs in de afgelopen jaren en dat goudmijnaandelen nog een inhaalslag voor de boeg hebben.

Het advies is dan ook ‘kopen’ en ik heb privé ook een long-positie in de VanEck’s Gold Miners ETF.

