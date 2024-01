Südzucker bevestigt jaarprognose

Bij de aankondiging van de cijfers over de eerste negen maanden van het boekjaar 2023-2024 (afsluitdatum 28/2/2024) van Südzucker was het vooral uitkijken naar de prognoses voor het hele jaar.



De resultaten kwamen in de buurt van de analistenverwachtingen. De omzet steeg op jaarbasis met 9,5 procent, naar 7,78 miljard euro, dankzij een omzetklim in het suikersegment (+31,3%) door de hogere suikerprijs.



De ethanoldochter CropEnergies kent een zwak jaar. De omzet ging er in de eerste drie kwartalen met 23,3 procent achteruit, mede door een sluiting voor onderhoud van de installaties en lagere prijzen. De bedrijfsleiding haalt de dochter van de beurs tegen 11,50 euro per aandeel, een premie van 37 procent op de gemiddelde koers van de voorbije zes maanden. Die koers stond wel op het laagste niveau sinds maart 2020. De CEO/CFO van CropEnergies, Stephan Meeder, wordt vanaf mei de nieuwe CFO van de groep.



Het bedrijfsresultaat (ebit) op groepsniveau sprong in negen maanden 60,4 procent hoger, naar 860 miljoen euro. Het suikersegment ging van 132 naar 525 miljoen. Bij CropEnergies daalde de ebit met 74 procent.



De vorige drie keren verhoogde de bedrijfsleiding telkens de verwachtingen voor de de ebit-evolutie voor het lopende boekjaar, nu kwam er een bevestiging van de vork van 900 miljoen tot 1 miljard euro. De groepsomzet zal tussen 10 en 10,5 miljard euro uitkomen.

Conclusie

We begrijpen de vrees van de markt dat de suikerprijs mogelijk een piek heeft bereikt, en dat het lang niet zeker is dat het volgende boekjaar even goed zal zijn dat het lopende. Maar de markt overdrijft. Tegen 5,5 keer de verwachte winst 2023-2024 en met een opgelopen dividendrendement naar 5 procent na een koerscorrectie van 25 procent sinds het voorjaar vinden we het aandeel nog steeds te goedkoop.

De markt overdrijft.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 14,05 euro

Ticker: SZU GY

ISIN-code: DE0007297004

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 2,87 miljard euro

Verwachte k/w 2022-’23: 6,5

Verwachte k/w 2023-’24: 5,5

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 5,0%