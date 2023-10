Sprott Physical Uranium Trust: fysieke uraniummarkt almaar krapper

De rol van de fysieke investeerders is verre van uitgespeeld. Daar zal SPUT mee van profiteren.

Het aandeel van Sprott Physical Uranium Trust (SPUT), het vehikel dat louter investeert in fysiek uranium (U3O8), steeg sinds het begin 2023 met ruim 40 procent. De uraniumspotprijs steeg bijna 50 procent. Nochtans noteerde SPUT nagenoeg constant met een korting op de intrinsieke waarde, waardoor maar sporadisch nieuwe eenheden konden worden uitgegeven om vers geld op te halen. Daarvoor moet SPUT met een premie van minstens 1 procent op de intrinsieke waarde noteren.

Sinds begin januari haalde SPUT 213,2 miljoen dollar op, waarmee het 2,94 miljoen pound U3O8 kocht. Dat is relatief bescheiden tegenover de 43,9 miljoen pound die SPUT kocht sinds het in augustus 2021 Uranium Participation Corp overnam.

Vorig jaar kreeg SPUT geen toestemming voor een notering op de beurs van New York. Maandenlang werd naar een oplossing gezocht en in september lanceerde Sprott het voornemen de mogelijkheid tot de verkoop van fysiek uranium toe te laten, onder heel strikte voorwaarden. Dat moet ervoor zorgen dat het fonds zijn geloofwaardigheid niet verliest, door zelf grote hoeveelheden in de spotmarkt te kunnen dumpen bij hoge prijzen. De officiële aanvraag voor de wijziging is nog niet ingediend. Wel al bekend is dat de mogelijkheid er enkel zou zijn voor professionele partijen die een licentie hebben om fysiek uranium te stockeren. Een aanvraag zou maximaal één keer per jaar kunnen worden ingediend.

De nieuwe regels laten professionele partijen toe bij een oplopende korting tegenover de intrinsieke waarde aandelen van SPUT te kopen, om die daarna om te wisselen in fysiek uranium. Op die manier hoopt Sprott de periodes met korting op de intrinsieke waarde fors in te perken.

De verdienste van SPUT is dat de agressieve aankopen in 2021 en 2022 ervoor hebben gezorgd dat het overtollige aanbod in de spotmarkt is opgekocht. De afwezigheid van SPUT in de spotmarkt dit jaar belette de forse stijging van de spotprijs niet. Van begin augustus tot eind september steeg de uraniumprijs met afgerond 17 dollar per pound tot een voorlopige piek van 73,5 dollar, het hoogste niveau sinds 2011. De langetermijncontracten die nutsbedrijven ondertekenen, zitten in stijgende lijn, met na negen maanden 147,3 miljoen pound U3O8 ondertekend op een jaarverbruik rond 180 miljoen pound.

Anderzijds bevestigden de militaire coup in Niger en recente verlagingen van de jaarproductieverwachtingen bij Kazatomprom en Cameco het onzekere aanbod. De aankondiging begin oktober dat Kazatomprom tegen 2025 de productie met 20 procent zal verhogen, koelde de spotmarkt wat af, al twijfelen marktvorsers aan de haalbaarheid van de Kazachse ambities.

Intussen gonst het van de activiteit bij andere vehikels die in fysiek uranium willen investeren. Yellow Cake haalde onlangs 125 miljoen dollar op tegen 550 pence per aandeel, met de laagste korting op de voorafgaande slotkoers (2,2%) ooit. De jaarlijkse optie wordt gelicht om voor 100 miljoen dollar U3O8 te kopen bij Kazatomprom. Eerder dit jaar werd met Zuri-Invest een nieuw fonds opgericht, en er staan meerdere fondsen op het punt gelanceerd te worden.

Conclusie

De rol van de fysieke investeerders is dus verre van uitgespeeld. Daar zal SPUT mee van profiteren. Momenteel bedraagt de korting 4,6 procent. Gezien de uitzonderlijk sterke fundamenten verwachten we dat uranium de komende jaren zal uitblinken. De notoir hoge volatiliteit moet u erbij nemen. Koopwaardig (rating 1B).





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 22,72 Canadese dollar

Ticker: U-UN CN

ISIN-code: CA85210A1049

Markt: Toronto

Beurskapitalisatie: 5,65 miljard CAD

K/w 2022: 27,1

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +33,2%

Koersverschil sinds jaarbegin: +43,5%

Dividendrendement: –