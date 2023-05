Xior moet schuldgraad laten zakken

Xior Student Housing is een gereglementeerde vastgoedvennooschap (gvv) gespecialiseerd in studentenhuisvesting (ruim 90% van de inkomsten). Door de overname van de vastgoedontwikkelaar Basecamp Group European Student Housing Fund I + II in 2022 zijn de huurinkomsten in het eerste kwartaal toegenomen tot 34,1 miljoen euro, 37 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Op vergelijkbare basis komen we uit op +5,6 procent.

Er is een rush op studentenkamers in haast alle acht landen waar Xior aanwezig is. Die krapte en een hoge bezettingsgraad (97,8% eind maart) bieden garanties voor de komende jaren. Daardoor kan Xior ook de inflatie probleemloos doorrekenen. De winst stijgt met 42 procent tot 18,45 miljoen euro, maar de winst per aandeel neemt maar met 13 procent toe, tot 0,53 euro. De waarde van de vastgoedportefeuille, goed voor 18.208 verhuurbare studentenkamers, groeit aan tot 3,06 miljard euro, maar blijft per aandeel stabiel op 43,03 euro.

Er zit ook een keerzijde aan de Basecamp-acquisitie. De overname deed de schuldgraad oplopen (52,64% per eind maart) en de financieringskosten daarvan lopen op van 2,09 procent gemiddeld in het boekjaar 2022 naar 2,37 procent. De bedrijfsleiding wil de schuldgraad weer onder 50 procent krijgen en versnelt daarom het desinvesteringsprogramma voor 170 miljoen euro tegen eind dit jaar. De minst rendabele activa moeten eruit. De eerder verlaagde winstprognose van 2,20 euro per aandeel en de dividendverwachting van 1,76 euro bruto blijven deze keer wel overeind.





Conclusie

Xior is actief in wat nog vele jaren een groeiniche van de vastgoedmarkt zal zijn. We moeten het groeipad evenwel ook aanpassen aan de realiteit van de hogere rente. Het advies blijft ‘houden’ omwille van het stevige verwachte dividendrendement van 6 procent bruto en de ruim 30 procent onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde (43,03 euro per aandeel).





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 28,90 euro

Ticker: XIOR BB

ISIN-code: BE0974288202

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,03 miljard euro

K/w 2022: 14

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -37%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 6,1%