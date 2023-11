Het aandeel van het Gentse biotechbedrijf argenx krijgt vandaag een fikse klap op de beurs. De reden zijn de tegenvallende studieresultaten voor Vyvgart in de bloedziekte ITP.

Voor het eerst moet argenx met de FcRn-remmer efgartigimod – de commerciële naam is Vyvgart – een stevige en onverwachte tegenvaller melden. Voor de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) zagen we al zeven opeenvolgende kwartalen hoger dan verwachte nettoverkoopcijfers. Het middel is goed op weg om dit jaar de status van blockbuster te verwerven. Dat betekent een minimale jaarlijkse verkoop van 1 miljard dollar. Efgartigimod wordt getest in dertien indicaties van zeldzame auto-immuunziekten. Een daarvan is de bloedziekte ITP (immuun thrombocytopenie).

In mei vorig jaar kon argenx positieve fase III-resultaten melden voor de intraveneuze toedieningsvorm. Er werd een goedkeuringsaanvraag in Japan ingediend, met de hoop op een goedkeuring in het eerste kwartaal van 2024. Parallel liep ook een studie met de onderhuidse toedieningsvorm (Vyvgart Hytrulo), die een stuk patiëntvriendelijk is en in gMG al goedgekeurd is, verkocht wordt en extra patiënten weet aan te trekken. Maar voor ITP is de studie met Vyvgart Hytrulo geflopt. Primaire, noch secundaire eindpunten werden gehaald. Dat is een onverwachte tegenvaller, omdat de intraveneuze ITP-studie wel gunstige resultaten opleverde.

Ruim 4 miljard verlies aan beurswaarde

In een eerste reactie verliest het aandeel ruim 15 procent, of meer dan 4 miljard euro beurswaarde. Dat is voor een deel een schrikreactie, want van argenx zijn we geen slecht nieuws gewoon. Maar de tegenvaller zet ook druk op de omzetprognose van analisten van 4 miljard dollar voor 2027. Voor ITP waren piekverkopen tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar vooropgesteld. Het is afwachten of het management nog doorzet met de goedkeuringsaanvraag in Europa en de Verenigde Staten, of dat er, zoals in Japan, met de intraveneuze toedieningsvorm een goedkeuring wordt gezocht.

De overblijvende beurswaarde van meer dan 22 miljard euro geeft wel aan dat het verhaal van argenx en Vyvgart niet staat of valt met de falende studie. Argenx verwacht ook nog veel van andere molecules, zoals ARGX-117 en ARGX-119.

Weldra weer belangrijk nieuws

Een zwaluw maakt de lente niet, maar ook omgekeerd staat één tegenvaller niet voor een mislukking van het hele verhaal. Argenx heeft een indrukwekkende pijplijn met heel veel lopende studies en dus een enorm hoge nieuwsstroom. Dat verhoogt ook de kansen op tegenvallend nieuws, zoals vandaag. Maar het betekent ook dat er de komende weken en maanden, zelfs nog voor het eind van het jaar, opnieuw belangrijk nieuws zal zijn. Nog dit jaar worden de fase III-resultaten in de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) verwacht. Die zijn belangrijker dan ITP, omdat de verwachte piekverkopen tussen 1 en 1,5 miljard dollar liggen. Fingers crossed dus, dat die het slechte nieuws kunnen uitwissen.

Deze zomer maakte de koers van argenx nog een enorme sprong na sterke fase III-resultaten voor een andere zeldzame neuromusculaire (spier)ziekte: CIDP. In principe wordt voor die indicatie nog dit jaar de goedkeuringsaanvraag bij de FDA ingediend.

