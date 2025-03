Weer groei in 2025 voor First Majestic Silver

First Majestic Silver presteerde voor het derde opeenvolgende jaar onder de verwachtingen. Het overgenomen Gatos Silver moet nu soelaas brengen.

2024 was operationeel een jaar om snel te vergeten voor First Majestic en zijn aandeelhouders. De productie van de mijnen daalde fors waardoor het bedrijf ondanks een flinke stijging van de edelmetaalprijzen toch een lagere omzet boekte. First Majestic wil het tij keren en kocht eind vorig jaar Gatos Silver. Dat bedrijf heeft een belang van 70 procent in de Mexicaanse zilvermijn Cerro Los Gatos (CLG), die ook goud, lood en zink als bijproducten heeft. CLG zorgt niet voor geografische diversificatie, maar wel voor een hogere output en lagere kosten. Ook de reserves nemen toe en CLG beschikt bovendien over een groot exploratiepotentieel. De overname gaat wel ten koste van flink wat verwatering voor de aandeelhouders maar dat was de prijs die moest worden betaald voor toekomstige groei.

In het vierde kwartaal produceerden de drie huidige mijnen in de portefeuille gezamenlijk 5,7 miljoen troyounce zilverequivalent, bestaande uit 2,35 miljoen troyounce zilver en 39.500 troyounce goud. Dat was een daling met respectievelijk 10 (zilver) en 15 procent (goud). Maar dankzij de veel hogere verkoopprijzen klom de omzet wel met ruim een kwart naar 172,3 miljoen dollar. De productiekosten bedroegen in het vierde kwartaal 20,34 dollar, terwijl de gemiddelde verkoopprijs steeg naar 30,8 dollar. Dit leverde voor First Majestic een recordmarge van 10,46 dollar per verkocht troyounce op tegenover 5,66 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De recordmarge leverde ook een ebitda op van 62 miljoen dollar, 75 procent meer dan een jaar eerder. De vrije kasstroom bereikte met 68,4 miljoen dollar een record op kwartaalbasis.

Dat neemt niet weg dat de twee grootste mijnen operationeel slechter presteerden dan een jaar eerder. San Dimas en Santa Elena hadden af te rekenen met lagere grades en dat zal ook dit jaar zo zijn. Een hogere output bij La Encantada kon dat niet compenseren. Over het volledige boekjaar daalde de zilverproductie met 18 procent naar 8,4 miljoen troyounce, het laagste cijfer sinds 2016. Voor goud was er zelfs een achteruitgang met 21 procent omdat er geen bijdrage meer was van Jerritt Canyon in Nevada, dat twee jaar geleden op non-actief werd gezet. First Majestic plant dit jaar nieuwe exploratie in het gebied nu de vergunningen daarvoor werden verkregen.

Omdat ongeveer een vijfde minder metaal werd verkocht, daalde de jaaromzet ondanks de hogere prijzen met 2 procent naar 560,6 miljoen dollar. De ebitda kwam uit op 127,1 miljoen dollar tegenover nog een verlies een jaar eerder.

Met deze cijfers presteerde First Majestic voor het derde opeenvolgende jaar onder de verwachtingen, maar het is de bedoeling dat CLG vanaf dit jaar beterschap zal brengen. De mijn zal dit jaar 8,4 tot 9,4 miljoen troyounce zilverequivalent bijdragen aan de output tegen een totale kostprijs tussen 15,03 en 15,92 dollar. First Majestic verwacht dat de groepsproductie in 2025 tussen 27,8 en 31,2 miljoen troyounce zal uitkomen. Het goede nieuws is wel dat de productiekosten iets zullen dalen. First Majestic beschikte eind vorig jaar over 308,3 miljoen dollar cash. Inclusief de kredietfaciliteit bedraagt de liquiditeit 364 miljoen dollar. De mijngroep spendeerde vorig jaar 5,3 miljoen dollar aan dividenduitkeringen en er loopt ook een programma van aandeleninkopen.

Conclusie

2025 staat in het teken van de integratie van het overgenomen Gatos Silver. Daarbij moet de Cerro Los Gatos mijn zorgen voor een hogere output en lagere kosten. De grootste rugwind komt van hogere prijzen waarbij de blootstelling van First Majestic ongeveer de helft zilver is en een derde goud. Tegen 8,5 keer de kasstroom zit er nog flink wat rek op het aandeel.



koopwaardig: gemiddeld: 1B

Koers: 5,47 dollar

Ticker: AG US

ISIN-code: CA32076V1031

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 2,6 miljard dollar

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: 17

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: -0,5%

Dividendrendement: 0,3%