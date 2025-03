Met een reeks berichten op Truth Social zette Donald Trump de cryptomarkt zondag op scherp. De Amerikaanse president bevestigde dat de Verenigde Staten een strategische cryptoreserve voorbereiden met daarin vijf cryptomunten: bitcoin, ethereum, XRP, solana en cardano. De aankondiging stuwde de koersen van de vijf meteen fors hoger.

Volgens Trump is de reserve een initiatief van een werkgroep die hij kort na zijn inauguratie in januari oprichtte. De drie kleinere munten – XRP, solana en cardano – werden als eerste genoemd. Daarna volgde de bevestiging dat ook bitcoin en ether, de twee grootste cryptomunten, deel uitmaken van de reserve.

De timing van Trumps aankondiging is opvallend. De cryptomarkt kreeg de voorbije dagen zware klappen door geopolitieke spanningen en een historisch grote hack bij het platform Bybit. Met zijn expliciete steun zet Trump de sector weer vol in de schijnwerpers.

Opvallend is ook de verschuiving in taalgebruik. In eerdere presidentiële besluiten sprak Trump nog over een crypto-voorraad, een passieve reserve van inbeslaggenomen munten. Nu noemt hij het een strategische reserve, wat erop wijst dat de overheid die munten niet alleen wil bewaren, maar mogelijk ook actief wil inzetten.

De vraag is: waarom net deze vijf munten? En wat zou ze strategisch belangrijk kunnen maken?

Bitcoin: oermoeder en veilige haven

Bitcoin, de oudste en bekendste cryptomunt, werd in 2009 gelanceerd door de mysterieuze Satoshi Nakamoto. In tegenstelling tot veel nieuwere projecten die steeds meer functies toevoegen, blijft bitcoin trouw aan zijn rol als digitale waardeopslag: schaars, decentraal en vrij van inmenging door overheden of centrale banken.

“Bitcoin is naar mijn mening de beste keuze voor wie weinig kennis van crypto heeft of een veilige investering zoekt”, zei Gwen Busseniers, de oprichter van CryptoSchool.be, eerder aan Trends.be. “Bitcoin is eenvoudig te begrijpen, heeft zichzelf bewezen als digitale goudstandaard en blijft het meest gedecentraliseerde en veilige netwerk.”

Die focus op eenvoud is geen beperking, maar een bewuste keuze. Het netwerk is gebouwd om waarde rechtstreeks en zonder tussenpersonen over te dragen, met veiligheid en decentralisatie als de absolute prioriteit. Extra functies zijn mogelijk in beperkte vorm, maar bitcoinmaximalisten (of: puristen) zien die strikte focus net als de kracht van het netwerk: één taak, uitgevoerd met maximale betrouwbaarheid.

Ethereum: motor van blockchaininnovatie

Ethereum, gelanceerd in 2015 door de Russisch-Canadese programmeur Vitalik Buterin, is niet alleen een betaalmiddel, maar een heus platform voor decentrale apps (dApps) en slimme contracten (programma’s op de blockchain die automatisch acties uitvoeren zodra vooraf ingestelde voorwaarden zijn vervuld, zonder tussenkomst van een derde partij).

“Ether is de munt die in het ethereumnetwerk wordt gebruikt”, zegt technisch analist Tim Broekmans (TradePremium.be). “Ethereum zelf is een platform waarop veel projecten kunnen worden gebouwd, vergelijkbaar met een grote stad met allerlei bedrijven zoals bakkers, financiële instellingen en schoenmakers.”

Die veelzijdigheid maakt ethereum onmisbaar, maar het netwerk is ook log en duur geworden. De overstap naar proof of stake – validatie door de inzet van munten – in 2022 verlaagde het energieverbruik drastisch, maar schaalbaarheid blijft een pijnpunt. Daar zit ook de kritiek: ethereum onderging al zeventien hardforks of updates. Volgens Tuur Demeester, de meest invloedrijke bitcoin-Belg in de Verenigde Staten, bewijst dat de centralisatie van ethereum. Elke afwijking van de decentrale filosofie, is vloeken in de cryptokerk.

“Een hardfork is een grote software-update waarbij de spelregels van de blockchain veranderen en oudere versies van het netwerk niet meer werken met de nieuwe versie”, legde hij eerder uit op deze website. “Bij zulke updates nemen een paar belangrijke spelers de beslissingen, wat betekent dat de controle gecentraliseerd is. Dat toont aan dat ethereum minder gedecentraliseerd is, anders dan bitcoin, dat juist ontworpen is om volledig zonder centrale controle te functioneren.”

XRP: brug tussen banken en blockchain

Waar bitcoin zich afzet tegen traditionele banken, werkt Ripple – het bedrijf achter XRP – er juist mee samen. XRP is de munt die wordt gebruikt op de XRP Ledger (XRPL), een blockchain ontworpen voor snelle grensoverschrijdende betalingen.

RippleNet, het netwerk dat boven op de blockchain draait, laat banken betalingen in enkele seconden uitvoeren, zonder afhankelijk te zijn van traditionele netwerken zoals Swift. Die koppeling met het traditionele financiële systeem maakt XRP uniek. Toch is die verwevenheid met Ripple ook een punt van kritiek, want het roept vragen op over centralisatie.

De juridische strijd met de Amerikaanse beurswaakhond SEC over de status van XRP als effect sleept al jaren aan, maar “Ripple heeft vorig jaar een belangrijke overwinning geboekt”, aldus Broekmans. De rechter oordeelde dat XRP in bepaalde gevallen geen effect is. Dat juridische duwtje in de rug en Trumps pro-crypto koers geven XRP nieuw momentum.

Op X.com reageerden bitcoinmaximalisten zichtbaar geërgerd op de opname van de drie kleinere munten.

Solana: snel, goedkoop en populair bij memecoins

Solana is de snelheidsduivel onder de blockchains. Het netwerk verwerkt tot 65.000 transacties per seconde, terwijl ethereum zonder extra lagen blijft steken op 15 Ã 30. Die snelheid en lage kosten maken solana aantrekkelijk voor retailgebruikers en developers.

“Het klopt dat solana objectief sneller is dan ethereum”, zegt professor Gertjan Verdickt (Universiteit van Auckland). “In de praktijk zijn de verschillen kleiner, maar solana blijft goedkoper en sneller.”

De eenvoud en de snelheid trekken ook speculanten aan. “Platforms zoals Jupiter en Raydium, die op solana draaien, maken het heel eenvoudig om nieuwe grapmunten te lanceren”, zegt Broekmans. “Daardoor is er een enorme liquiditeitsstroom naar solana gegaan.”

Ook in de wereld van DeFi (gedecentraliseerde financiën) knabbelt solana aan het marktaandeel van ethereum. “Ethereum worstelt met torenhoge fees, terwijl solana goedkope en snelle transacties biedt zonder ingewikkelde extra lagen”, aldus Verdickt.

Cardano: de academische belofte die worstelt met de praktijk

Cardano werd opgericht door de Amerikaan Charles Hoskinson, die eerder als programmeur meewerkte aan ethereum. Het project onderscheidt zich door zijn peerreviewed aanpak: elke stap wordt vooraf wetenschappelijk onderzocht en getest. In theorie levert dat een robuust systeem op, maar in de praktijk betekent het vooral traagheid.

Slimme contracten – de kern van DeFi – kwamen pas in 2021 naar cardano, jaren na de concurrentie. Ook populaire apps ontbreken grotendeels. “Cardano wordt actief verder ontwikkeld, maar heeft moeite die vooruitgang om te zetten in een groeiend netwerk van gebruikers en diensten”, schrijft Toghrul Aliyev, gespecialiseerd in blockchainadoptie.

Cardano zet wel sterk in op Afrika, met projecten zoals blockchaingebaseerde schooldiploma’s in Ethiopië. Maar concrete successen zijn schaars. Veel investeerders houden caradono vast uit hoop op herstel, niet uit overtuiging. “Ongeveer 71 procent van de cardanohouders staat op verlies”, merkt Aliyev op.

Lobbywerk

Met bitcoin als digitale goudreserve, ethereum als platform voor slimme contracten, XRP als brug naar het traditionele banksysteem, solana als snelle en goedkope transactielaag en cardano als academisch onderbouwd experiment, omvat de selectie zowel gevestigde namen als projecten met een meer speculatief karakter. Op X.com reageerden bitcoinmaximalisten zichtbaar geërgerd op de opname van de drie kleinere munten. Volgens hen is de keuze het resultaat van intens lobbywerk door de teams achter XRP, cardano en solana.

De Amerikaanse overheid bezit al voor 17 miljard dollar aan bitcoin, volgens Arkham Intelligence. Die en andere cryptomunten kwamen grotendeels in handen van de staat na inbeslagnames bij criminelen. Normaal worden die activa verkocht om slachtoffers te vergoeden of opsporingsdiensten te financieren. Opvallend: de VS bezit momenteel géén XRP, SOL of ADA, schrijft Axios. De overheid zou die kunnen aankopen door andere crypto om te ruilen, maar dat zou een veel actievere strategie zijn dan het huidige passieve beheer van in beslag genomen tegoeden.

