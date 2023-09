Het masterplan van argenx: een potentieel van 80 à 100 miljard dollar

Het blijft hard gaan voor argenx. CEO Tim Van Hauwermeiren blijft er rustig onder, maar hij is vastberaden. “Na de uitstekende resultaten van juli zijn we meer dan ooit overtuigd dat we de juiste molecule in huis hebben om in het komende decennium een revolutie in de behandeling van zware auto-immuunziekten te ontketenen.”

Het enorme succes van argenx bereikte in juli een nieuw hoogtepunt toen de resultaten van de fase II-studie met het kroonjuweel efgartigimod tegen de neurologische ziekte CIDP werden bekendgemaakt. Efgartigimod bevestigde opnieuw zijn goede veiligheidsprofiel. Een andere troef van het product is het gebruiksgemak, aangezien het onderhuids wordt toegediend. Tim Van Hauwermeiren is ervan overtuigd: “Die onderhuidse toedieningsvorm kan mogelijk uitgroeien tot een eerstelijnsbehandeling tegen CIDP. We willen mensen die lijden aan zware auto-immuunziekten hun leven teruggeven.”

Sinds Vyvgart – de commerciële naam van efgartigimod – in december 2021 door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA is goedgekeurd als behandeling voor de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis, kwam argenx in een nieuwe dynamiek terecht. Het middel werd een instant commercieel succes. De eerste zes kwartalen lag de omzet telkens beduidend hoger dan de jongste gemiddelde analistenverwachting. Vyvgart boekte in het eerste verkoopjaar een uitstekende netto-omzet van 401 miljoen dollar en is op weg om dit jaar al een blockbuster – een product met een jaarlijkse verkoop van 1 miljard dollar – te worden. Dat gebeurt heel zelden.

“We hebben dat gedaan door het middel in nauwelijks achttien maanden tijd te lanceren in de Verenigde Staten, Europa, Japan, Israël en China”, zegt Tim Van Hauwermeiren trots. “Dat is een unieke prestatie. Bovendien hebben we al heel vroeg in de levenscyclus van efgartigimod het intraveneuze product geflankeerd met de onderhuidse toedieningsvorm, die onlangs is goedgekeurd in de Verenigde Staten. We bewijzen daarmee dat we de patiënt centraal stellen. We werken al volop aan de volgende generatie producten, met een nog beter gebruiksgemak. Die zal hopelijk zelftoediening mogelijk maken.”

Het persagentschap Bloomberg meldde in het voorjaar dat argenx op de radar van alle grote farmabedrijven staat. Dat hoeft niet te verbazen. “Argenx zit tjokvol opties en is voldoende gefinancierd. Logisch dat we op de radar van big pharma staan”, zegt Van Hauwermeiren zelfbewust. Maar hij blijf er nuchter onder. “Ik ben niet de eigenaar van dit bedrijf. We blijven continu in dialoog gaan met de vijftien grote investeerders. We leggen hen daarbij het traject voor dat we de komende vijf jaar willen bewandelen. Op die manier kunnen ze zich een idee vormen van het verschil tussen de huidige beurswaarde en hoe die er binnen vijf jaar kan uitzien. Mocht er een bod komen, dan kunnen ze op die basis de afweging maken.”

Pijplijn-in-één-product

Argenx is na veelbelovende data over de behandeling tegen CIDP ambitieuzer dan ooit met efgartigimod. Nog voor het jaareinde worden fase III-studieresultaten bekendgemaakt over de onderhuidse toediening tegen de bloedziekte ITP (de intraveneuze toediening leverde vorig jaar al positieve fase III-resultaten op) en de huidziekte pemphigus vulgaris. Dit jaar starten nog drie studies, die het aantal indicaties waarvoor efgartigimod wordt getest op dertien brengt.

“We zien in onze industrie dat een succesvol pijplijn-in-één-product groter wordt dan verwacht”, beklemtoont Van Hauwermeiren. “Dat zagen we onder meer ook al met de ontstekingsremmer van AbbVie en dat zie je ook met die van Sanofi.” Dupixent van Sanofi, een middel tegen onder meer astma en eczeem, leverde in 2022 al 9,8 miljard dollar omzet op en is op weg om op termijn 20 miljard te halen. Die weg kan ook efgartigimod opgaan (zie kader ‘Potentieel van 80 à 100 miljard dollar’). De meeste van de 31 analisten die argenx volgen, verwachten richting 2030 een omzet tussen 6 à 8 miljard dollar, waarvan 5 miljard alleen al tegen gegeneraliseerde myasthenia gravis en CIDP. Ze baseerden hun waardering tot nu vooral op de vier verstgevorderde indicaties (gegeneraliseerde myasthenia gravis, CIDP, ITP en pemphigus vulgaris). Hun koersdoelen kunnen dan ook naar omhoog, naarmate efgartigimod aantoont dat het meer en meer een pijplijn-in-één-product wordt. Vandaar dat de analisten ook tegen de huidige koers nog geen last van hoogtevrees hebben.

Potentieel van 80 à 100 miljard dollar Om zich een idee te vormen welk waardepotentieel argenx op lange termijn heeft, baseren we ons op de evolutie die het Amerikaanse biotechbedrijf Vertex Pharmaceuticals in de voorbije tien jaar heeft doorgemaakt. Samen met onder meer Regeneron en Genentech was Vertex een van de rolmodellen voor Van Hauwermeiren. Vertex zorgde vanaf 2012 met een aantal medicijnen voor een doorbraak in de behandeling van mucoviscidose. In 2015 haalde het bedrijf voor het eerst een omzet van 1 miljard dollar en bedroeg de beurswaarde 30 miljard dollar, vergelijkbaar met argenx op dit moment. Tegen 2018 klom de jaaromzet naar 3 miljard dollar en de beurswaarde naar 45 miljard. Vorig jaar klokte de omzet af op 8,9 miljard en was de beurswaarde gestegen tot 80 miljard. Vertex noteert tien jaar na de commerciële start tegen tien keer de jaaromzet en 25 keer de nettowinst. Er moet nog veel worden gerealiseerd, maar uit de lucht gegrepen is het niet om voor argenx tegen 2030 een beurswaarde van 80 à 100 miljard dollar naar voren te schuiven, of omgerekend ongeveer 1.500 euro per aandeel.

Er loert concurrentie om de hoek voor efgartigimod, maar dat boezemt Van Hauwermeiren geen angst in. “We geloven in de data over efgartigimod. Hoewel we ervan profiteren dat we als eerste op de markt komen, verwelkomen we concurrentie. Concurrentie betekent dat de boodschap breder wordt uitgedragen en creëert meer behandelingsopties en toegang tot medicijnen voor patiënten. Dat is positief in een niche waarin de klasse nieuwe medicijnen oude behandelingsgewoonten moet doorbreken. De echte uitdaging is de behandelingsgewoonten van de artsen te veranderen door hen te informeren om de nieuwe medicijnen in een vroeger stadium van de ziekte in te zetten.”

Meer dan efgartigimod

Argenx is meer dan efgartigimod alleen. Dat vindt Van Hauwermeiren cruciaal. “De eerste gunstige klinische data met de C2-remmer ARGX-117 tegen de spierziekte MMN zijn misschien wel het belangrijkste nieuws van dit jaar. Onze grote aandeelhouders vragen niet meer naar de volgende indicatie van efgartigimod, maar zijn volop gefocust op de volgende moleculen die eraan komen. Als we ook op lange termijn een succesvol zelfstandig biotechbedrijf willen zijn, moet onze pijplijn rijkelijk gestoffeerd blijven.” Ook met de volgende molecule, de MuSK-activator ARGX-119, loopt een eerste klinische studie, met plannen om fase Ib-studies op te starten voor de behandeling van congenital myasthenie en de spierziekte ALS.

Argenx heeft in zijn nog jonge geschiedenis al bewezen geen eenmalige gelukstreffers voort te brengen. Van Hauwermeiren: “We hebben op dat gebied een bijzonder sterk trackrecord. Van de tien moleculen die argenx tot nu heeft ontwikkeld, hebben er al acht positieve data laten zien in klinische studies. Dat succes heeft ertoe geleid dat we aan de basis van vijf spin-offs liggen. In het begin zijn we regelmatig samenwerkingen aangegaan voor moleculen die we niet zelf zouden ontwikkelen. Nu is een nieuwe fase aangebroken waarin we alleen nog kijken naar moleculen die kunnen passen in onze vier commerciële franchises en die argenx dus zelf op de markt kan brengen. Zo kunnen we de meeste waarde creëren.”

De komende maanden wordt de volgende kandidaat-molecule aangekondigd. “We zijn heel streng”, zegt Van Hauwermeiren. “De biologie van de ziekte moet goed zitten, maar we willen ook overtuigd zijn dat onze molecule best-in-class zal zijn en het potentieel heeft om werkzaam te zijn tegen meerdere ziektebeelden.”

Samenwerking met Genmab

De samenwerking met het succesvolle Deens-Nederlandse biotechbedrijf Genmab, die argenx dit jaar aankondigde, past perfect in die filosofie. Van Hauwermeiren kent de CEO van Genmab, Jan van de Winkel, al sinds de beginjaren van argenx. Net als argenx vertrekt Genmab vanuit een sterke wetenschappelijke basis. “We waren al enkele jaren aan het kijken hoe we konden samenwerken”, legt Van Hauwermeiren uit. “We denken nu een behandelingsdoelwit te hebben gevonden die het nuttig maakt om onze beide technologieën te bundelen. Dat doelwit situeert zich zowel in hun specialiteit kanker als in onze immunologie. We zullen de kosten en de eventuele latere opbrengsten gelijk verdelen.”

Het vinden van toptalent blijft ook voor het Gentse biotechbedrijf een uitdaging, maar de naambekendheid van argenx is fel toegenomen en uitgegroeid tot een wervende factor. “Er werken nu 1.200 mensen voor argenx”, zegt de tevreden CEO. “Dat is een enorme evolutie, maar het is eigenlijk nog heel beperkt, rekening houdend met alles waarmee we bezig zijn. Zorgvuldig schalen op een zo efficiënt mogelijke manier is de boodschap.”

Extra kapitaal

Argenx voerde na de publicatie van de positieve CIDP-data een meer dan geslaagde kapitaalverhoging door – zoals het dat al vaker had gedaan. In nauwelijks 24 uur heeft het maar liefst 1,27 miljard dollar opgehaald, de grootste follow-on kapitaalronde op de Amerikaanse Nasdaq-beurs ooit. De transactie verbaasde deze keer deels omdat het biotechbedrijf eind juni nog over een comfortabele kaspositie van 2 miljard dollar beschikte, maar maakt het mogelijk het steeds ambitieuzere plan op volle kracht te blijven ontwikkelen.

In 2014 werd het aandeel tegen 8,50 euro op Euronext Brussel geïntroduceerd. De aandelenuitgifte gebeurde tegen 490 Amerikaanse dollar en 436,4 euro, terwijl de koers op de laatste handelsdag voor de bekendmaking van de studieresultaten afsloot op 334 euro. Het verleden heeft geleerd dat zo’n uitgifte doorgaans een nieuwe bodem legt onder de beurskoers. Daarmee zou de stevige koerssprong die volgde op resultaten min of meer verankerd worden.