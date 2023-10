De 5 favoriete aandelen van… Compounding Quality (compoundingquality.net)

Hoe vergaat het de beurshandel in de herfst? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Compounding Quality, een onlinebeleggingsplatform dat beheerd wordt door een voormalige analist van een Belgische vermogensbeheerder, die anoniem wenst te blijven.

1/ Kelly Partners Group

Kelly Partners Group Holdings is een accountancybedrijf dat kleine en middelgrote ondernemingen, particuliere bedrijfseigenaren en vermogende particulieren helpt bij het beheren van hun boekhouding, belastingen, audits en vermogensbeheeractiviteiten.

De groep kan worden gezien als een serial acquirer, en doet een beetje denken aan Constellation Software enkele decennia geleden. Brett Kelly richtte het bedrijf in 2006 op en bezit nog steeds 51 procent van de aandelen. Warren Buffett en Mark Leonard (Constellation Software) zijn grote voorbeelden voor de oprichter van de Australische smallcap. Brett Kelly is uitstekend in het efficiënt alloceren van kapitaal en het creëren van aandeelhouderswaarde. Zo opereert het bedrijf tegen een hoge ROIC, worden geen optiebonussen uitgekeerd, aangezien dat bestaande aandeelhouders zou verwateren, en staat een uitstekende Owners Manual op de website van het bedrijf.

Kelly Partners Group heeft een lage kapitaalintensiteit, een duurzaam competitief voordeel, en liet zijn omzet met 31 procent per jaar aandikken sinds de beursintroductie in 2006. Het bedrijf zou de komende jaren aantrekkelijk moeten kunnen blijven groeien, dankzij zijn expansie naar de Verenigde Staten.

2/ Evolution Gaming

Evolution Gaming is actief in het ontwikkelen, produceren en verkopen van volledig geïntegreerde B2B Online Casino-oplossingen. Het is belangrijk te benadrukken dat Evolution Gaming zijn producten aanbiedt aan (online) casino’s en zelf geen casino uitbaat. Het bedrijf werd opgericht in 2006 en was een van de eerste aanbieders van zulke oplossingen in Europa. De kern van zijn aanbod bestaat uit traditionele games, zoals roulette, blackjack en baccarat (een spel dat vooral in Azië wordt gespeeld). Vandaag heeft het Zweedse bedrijf studio’s in heel Europa en Noord-Amerika, en is het veruit de grootste speler op de markt. Er wordt verwacht dat de markt voor onlinecasino’s tot 2030 zal groeien met 11,7 procent per jaar.

Het bedrijf heeft een aanzienlijk voordeel als pionier in zijn niche. Door bijna twee decennia exclusief te wijden aan de ontwikkeling van live casinogames is Evolution Gaming erin geslaagd een product te creëren, dat superieur is ten opzichte van zijn voornaamste concurrenten. Bovendien heeft Evolution Gaming heel wat expertise op het gebied van regelgeving (meer regelgeving is positief voor het bedrijf) en profiteert het van netwerkeffecten.

De komende drie jaar zou de winst van EVO met 15 procent per jaar moeten kunnen aandikken. We zijn van mening dat de huidige koersdaling opportuniteiten biedt voor langetermijnbeleggers.

3/ Medpace

Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt kan worden gebracht, moet het vaak uitgebreide (pre)klinische tests ondergaan en door de regelgevende instanties worden goedgekeurd. Die tests zijn erg duur en kunnen veel tijd in beslag nemen. Daarom doen veel kleine tot middelgrote biotechbedrijven een beroep op Contract Research Organizations of CRO’s, zoals Medpace, om de klinische tests uit te voeren.

Belangrijk is dat Medpace zelf geen biotechnologiebedrijf is. Het helpt biotechnologiebedrijven bij het uitvoeren van hun (pre)klinische tests, en genereert op die manier zeer betrouwbare kasstromen.

Net als Kelly Partners Group is Medpace nog steeds in handen van de oprichter. August Troendle richtte het bedrijf in 1992 op, is nog steeds de CEO, en bezit 24,7 procent van het bedrijf. Aangezien Troendle al 67 jaar oud is en zijn belang ongeveer 1,8 miljard dollar waard is, runt hij het bedrijf niet louter omwille van het geld. Medpace kan gezien worden als zijn kindje. Dat is een positief signaal voor de aandeelhouders. Om Warren Buffett te citeren: “They work because they love what they do and relish the thrill of outstanding performance. They unfailingly think like owners. It are the best kind of managers we can wish for.”

4/ Games Workshop

Het bedrijfsmodel van Games Workshop is relatief eenvoudig: het is een wereldleider in het maken van fantasy-miniaturen. Daarnaast biedt het bedrijf ook bordspellen aan (Warhammer en Warhammer 40,000). Games Workshop is een marktleider in een niche. Het management heeft heel wat skin in the game, aangezien de CEO en CFO al werkzaam zijn bij Games Workshop sinds respectievelijk 1986 en 1996. Games Workshop heeft een echte aandeelhoudersmentaliteit, iets wat we graag zien.

Fundamenteel ziet het bedrijf er zeer aantrekkelijk uit. Games Workshop heeft een nettokaspositie, een winstmarge van 31 procent, en het heeft niet veel kapitaal nodig om zijn activiteiten uit te voeren (CAPEX/Sales: 4,1%). De afgelopen vijf jaar groeide de winst per aandeel van het bedrijf met 23,8 procent per jaar. Voorts steeg het aandeel met 21,9 procent (!) per jaar sinds de beursintroductie in 1994.

5/ OTC Markets

OTC Markets Group is een Amerikaanse beurshuis, gespecialiseerd in over-the-counter of OTC-effecten. Dat zijn aandelen die niet genoteerd zijn op een nationale effectenbeurs. Ze worden meestal verhandeld op alternatieve handelssystemen, zoals die van OTC Markets. OTC Markets kan gezien worden als het Euronext voor kleine Amerikaanse bedrijven. Momenteel leidt het bedrijf de beurshandel van meer dan 12.000 Amerikaanse en internationale effecten in goede banen. Daarnaast verdient het bedrijf ook geld met de verkoop van marktgegevens en andere data. Meer dan 80 procent van de inkomsten van het bedrijf is recurrent.

Cromwell Coulson is sinds 1997 de CEO van OTC Markets. Insiders bezitten 4,1 miljoen aandelen van het bedrijf (34,4% van de uitstaande aandelen). OTC Markets is, net als Games Workshop, de marktleider in een niche. Het bedrijf heeft een nettokaspositie en zeer weinig kapitaal nodig om te opereren. De ROIC en de winstmarge waren vorig jaar gelijk aan respectievelijk 64,9 en 29,3 procent. Dat betekent dat OTC Markets 29,3 dollar winst genereert uit elke 100 dollar omzet. Dat is fenomenaal. Het bedrijf zou in de toekomst aantrekkelijk moeten kunnen blijven groeien en wordt vandaag verhandeld tegen 23,2 keer de winst.

