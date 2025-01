Zo wordt u zeker gezien op LinkedIn

LinkedIn telt 1 miljard gebruikers wereldwijd, van wie 5 miljoen in België. De netwerksite is ook populair bij generatie Z: de gemiddelde leeftijd waarop gebruikers een LinkedIn-account aanmaken, is 22 jaar. “Op LinkedIn staan de skills veel meer centraal dan de jobtitels”, zegt countrymanager Benelux Marcel Molenaar.

LinkedIn ziet zijn populariteit almaar groeien, vooral bij jongeren, zegt Marcel Molenaar, de countrymanager Benelux van de netwerksite voor professionals. “Voor jongeren – maar eigenlijk voor elke professional – is LinkedIn om drie redenen ontzettend belangrijk”, stelt hij. “Ten eerste willen ze een professioneel profiel opbouwen dat losstaat van hun andere sociale media. Wat ze tonen op Instagram, is wellicht niet hoe ze zich willen laten zien in een professionele context. Op LinkedIn kunnen ze tonen wie ze zijn, welke vaardigheden ze hebben en waar ze naar op zoek zijn – wat cruciaal is, omdat recruiters en stagebegeleiders vaak op LinkedIn zoeken. Ten tweede helpt LinkedIn jongeren om een netwerk op te bouwen. Ze beginnen vaak met medestudenten, docenten, familieleden en zelfs verre connecties zoals ooms of nichten. Zo benutten ze de kracht van ons platform in een global village waar iemand altijd wel iemand kent. Ten derde is LinkedIn een enorme banenmachine. Wereldwijd worden elke minuut zeven mensen aangeworven via ons platform. Dat maakt LinkedIn niet alleen ideaal om een eerste baan te vinden, het is ook nuttig voor de rest van je carrière.”

Zichtbaar zijn

“Het grote verschil met een klassiek cv is dat je dat toch telkens weer aanpast aan de potentiële werkgever waar je het naartoe stuurt. Je profiel op LinkedIn daarentegen spreekt tot de hele markt”, benadrukt Molenaar. “Bovendien staan de skills op LinkedIn veel meer centraal dan de jobtitels. Op een krappe arbeidsmarkt kijken recruiters steeds vaker naar de vaardigheden op een LinkedIn-profiel, in plaats van alleen naar het diploma of de huidige functie. Zo kun je jezelf zichtbaar maken voor kansen die anders misschien buiten je bereik zouden liggen.”

“We investeren volop in artificiële intelligentie (AI). Eén toepassing daarvan is Semantic Job Search, waar leden vragen kunnen stellen zoals: ‘Ik zoek een baan als data-analist bij een bedrijf dat levens redt.’ Onze AI-tool koppelt die vraag aan data zoals je locatie, je vaardigheden en je werkervaring om relevante resultaten te tonen. Dat maakt het zoekproces intuïtief en gebruiksvriendelijk. AI kan ook proactief suggesties doen. Als je bijvoorbeeld een artikel leest over cryptomunten, kan AI vragen of je meer wilt leren en gerichte vragen voorstellen. Dat soort prompts, die beschikbaar zijn in premiumproducten, helpen gebruikers hun kennis te verdiepen.”

‘Op een krappe arbeidsmarkt kijken recruiters steeds vaker naar de vaardigheden op een LinkedIn-profiel, in plaats van alleen naar het diploma of de functie’ Marcel Molenaar, LinkedIn Benelux