De 5 favoriete aandelen van… Louis Bersin (LFDE)

Hoe beweegt de beurs in het eerste kwartaal van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Louis Bersin, beheerder internationale aandelen bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

1/ Stryker

Stryker, een van ‘s werelds grootste fabrikanten van orthopedische prothesen, profiteert van de vergrijzing. Het bedrijf heeft tien jaar geleden besloten robotica te introduceren. De Mako-robot heeft het een groot marktaandeel bezorgd. Eind 2023 werd 40 procent van de knieprothesen van Stryker wereldwijd ingeplant met behulp van die robot. In de Verenigde Staten – de thuismarkt van het bedrijf – stijgt dat cijfer tot 60 procent.

2/ TSMC

TSMC, ‘s werelds grootste halfgeleidergieterij, is een belangrijke speler in de productie van chips voor artificiële intelligentie (AI). In 2024 verwacht het Taiwanese bedrijf zijn omzet uit AI-processors te verdrievoudigen, wat neerkomt op ongeveer 15 procent van de omzet. De rest van de activiteiten verbetert, met name dankzij een nieuwe productcyclus in het smartphonesegment, die ook moet worden ondersteund door de introductie van nieuwe AI-gerelateerde functionaliteiten.

3/ The Trade Desk

The Trade Desk, gespecialiseerd in programmatisch adverteren, biedt een platform voor het realtime kopen van advertentieruimte. Dat Amerikaanse bedrijf groeit sterk in het connected tv-segment, waar streamingplatforms zoals Netflix en Disney+ nieuwe aanbiedingen met een korting introduceren waarin reclame is inbegrepen. Streamingplatforms blijven zo hun inhoud te gelde maken en richten zich tegelijk op een segment van consumenten die op zoek zijn naar lage prijzen. De kracht van The Trade Desk is gelegen in de vooraf onderhandelde tarieven die beschikbaar zijn op het platform en in de relevantie van de advertentietargeting, waardoor adverteerders het best mogelijke rendement op hun investering kunnen behalen.

4/ Raia Drogasil

Raia Drogasil is een Braziliaanse apotheekketen die de afgelopen tien jaar elk jaar marktaandeel heeft gewonnen. Met meer dan 3.000 apotheken in Brazilië heeft het bedrijf 16 procent van de markt in handen. Door de structuur van de leeftijdspiramide zal de bevolking van het land naar verwachting veel sneller vergrijzen dan die in andere grote economieën, wat de groei in de sector zou moeten blijven stimuleren. Bovendien slaat het digitale aanbod van Raia Drogasil bijzonder goed aan bij Braziliaanse consumenten. De onlineverkoop neemt sterk toe en het bedrijf heeft een marktaandeel van 40 procent in dat subsegment van de sector.

5/ Planet Fitness

Planet Fitness is de grootste fitnessketen in de Verenigde Staten, waar 20 procent van de bevolking lid is van een fitnessclub, vergeleken met 15 procent in de jaren negentig. De penetratiegraad stijgt voor alle leeftijdsgroepen en Planet Fitness heeft daar veel mee te maken: van 2011 tot 2019 maakte 87 procent van de nieuwe abonnees van Amerikaanse fitnessclubs gebruik van zijn installaties. Een ander opvallend kenmerk is dat het bedrijf vooral is gestructureerd volgens een franchisemodel, waarbij de fitnessclubs eigendom zijn van franchisenemers die een vergoeding betalen aan Planet Fitness voor het gebruik van het merk. Dat zorgt voor een hoge mate van kasstroomgeneratie.