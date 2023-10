De 5 favoriete aandelen van… Nathalie De Rijcke (Karakter Invest)

Hoe vergaat het de beurshandel in de herfst? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Nathalie De Rijcke, bestuurder bij de vermogensbeheerder Karakter Invest. Nathalie begon in 1996 als dealer in de marktenzaal van KBC. Zij bouwde haar expertise en ervaring verder op als fondsbeheerder bij AXA en als hoofd Vermogensbeheer bij Deutsche Bank.

1/ Vopak

Het Nederlandse Vopak is de grootste onafhankelijke speler in de opslag van liquide en gasproducten. Het beschikt over een wereldwijd netwerk van terminals langs de belangrijkste handelsroutes. Doordat er weer een prijs op geld staat en de locaties uniek zijn, kunnen die activa niet zomaar gekopieerd worden door de concurrentie. Het bedrijf diversifieert zich momenteel naar waterstof en batterij-opslag middels een waterstof-brominebatterij via een participatie in Elestor, samen met andere kleppers als Equinor. Deze waterstof-brominebatterij is niet brandbaar, er is geen probleem om grondstoffen aan te voeren, ze is recycleerbaar, degradeert niet met de tijd en kan langetermijnopslag op industriële schaal mogelijk maken.

2/ Roche

Roche is een Zwitserse farmagigant. Het bedrijf specialiseert zich onder meer in de diagnose van suikerziekte, kankers en covid. Daarnaast ontwikkelt het geneesmiddelen tegen kanker en infectie- en immuunziekten. Het bedrijf nam eind 2021 het historische belang van Novartis in Roche over en financierde dat met goedkoop schuldpapier ten tijde van nulrentevoeten. Daardoor verstevigden de familiale aandeelhouders hun greep op het bedrijf in termen van stemrechten. Wij houden van de vrijecashflowgeneratie en de waardering.

3/ Qualcomm

Deze stabiele Amerikaanse gigant bedenkt, ontwikkelt en vermarkt chips, voornamelijk voor de communicatie-industrie. De productie van die chips wordt uitbesteed aan andere bedrijven. Op die manier is Qualcomm minder kapitaalintensief en zal het wellicht vanaf 2025 ook een beroep doen op de nieuwe gesubsidieerde fabrieken van Intel en TSMC in Arizona. Die subsidies passen in de deriskingstrategie die overal in het Westen opgang maakt. Daarnaast is het bedrijf ook steeds meer actief in autogerelateerde chips, inclusief die voor autonome wagens. Het bedrijf noteert vrij goedkoop in termen van vrijecashflowgeneratie.

4/ Trimble

Dit Amerikaanse bedrijf levert hard -en software, onder meer voor lokalisatie. Het is voornamelijk actief in de bouw, de landbouw, satellieten en (autonoom) transport, inclusief drones. In die laatste sector zit mogelijk de hoogste groeimarge, aangezien onder meer Google voorspelt dat volledig geautomatiseerde drone delivery van kleine pakketten al voor het voorjaar van 2024 zou zijn. Trimble heeft daarvoor de nodige software ontwikkeld.

5/ Materialise

Dit Leuvense bedrijf levert printdiensten in de 3D-industrie en ontwikkelt er software voor. Het is actief in drie sectoren: productie, gezondheid (zoals kunstheupen, zolen en hoorapparaten) en software. Het bedrijf heeft een grote oorlogskas door een goed getimede kapitaalverhoging aan circa 24 euro en wordt conservatief geleid. Mogelijk ligt er extra potentieel in de algemeen opgang makende onshoringstrategie.

