De 5 favoriete aandelen van Sjoerd Rozing (Triodos)

Hoe starten de beurzen in 2025? Trends.be polst bij marktexperts naar hun beste beleggingsideeën voor het nieuwe jaar.

Deze week: de Nederlander Sjoerd Rozing, fondsmanager van Triodos Future Generations Fund, dat wereldwijd belegt in small- en midcapaandelen die bijdragen aan het welzijn van kinderen en toekomstige generaties. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring met beleggen in small- en midcapaandelen.

1/ SIG Group

SIG Group is een Zwitsers bedrijf dat verpakkingen voor voedingsmiddelen maakt. Verpakkingen zorgen ervoor dat voedingsmiddelen zonder toevoegingen langer houdbaar zijn. Daardoor draagt het bedrijf bij aan de beschikbaarheid van gezonde voeding. Daarnaast zijn de verpakkingsmaterialen grotendeels recycleerbaar, waardoor ze het milieu minder belasten. SIG Group heeft een sterk bedrijfsmodel dat gebaseerd is op langetermijnrelaties met klanten. Hoewel de vraag naar verpakkingen vrij stabiel is, heeft het bedrijf goede groeivooruitzichten doordat het sterk vertegenwoordigd is in de opkomende markten. We zien SIG Group als een defensieve groeier waarbij de actuele waardering niet suggereert dat er veel groei in de koers is geprijsd.

2/ Sanoma

Sanoma is een Fins mediabedrijf en een van de grootste aanbieders van onderwijsmateriaal. Doordat Sanoma vooral overheden als klant heeft, kan het prijsstijgingen slechts geleidelijk doorvoeren. Daardoor heeft het bedrijf onlangs een paar moeilijke jaren beleefd. Wij denken echter dat die nu achter de rug zijn en dat de huidige prijzen de gestegen kosten goed reflecteren. Daarnaast heeft het bedrijf maatregelen genomen om efficiënter te worden. Aangezien de markt voor onderwijsmaterialen een stabiele groei vertoont, denken wij dat de winst van Sanoma door de verbeterde kostenstructuur in de komende jaren sterk kan groeien.

3/ Gen Digital

Gen Digital is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in cyberveiligheid, dat diensten aanbiedt waardoor mensen het internet veilig kunnen gebruiken. Een onderdeel van die diensten is ouderlijk toezicht, waardoor Gen Digital het voor kinderen mogelijk maakt het internet veilig te gebruiken. Het bedrijf heeft een sterke marktpositie en genereert goede kasstromen. Hoewel het aandeel in 2024 goed heeft gepresteerd, vinden wij dat de waardering nog altijd aantrekkelijk is.

4/ NX Filtration

NX Filtration is een Nederlands bedrijf dat innovatieve technologie biedt voor het zuiveren van water. De filters van het bedrijf zijn in staat zelfs de kleinste deeltjes van de vervuiling (denk aan PFAS) uit het water te filteren. Bovendien is zijn technologie heel kostenefficiënt: ten opzichte van alternatieve filtratietechnologieën is het energieverbruik lager en zijn er minder chemicaliën nodig. Met zijn technologie draagt het bedrijf bij aan de toegang tot schoon drinkwater, iets waar een groeiend tekort aan is. Wij verwachten daarom dat het bedrijf de komende jaren sterk kan groeien.

5/ Bright Horizons Family Solutions

Bright Horizons Family Solutions biedt in de Verenigde Staten kinderopvang aan in samenwerking met bedrijven. Bedrijven stellen ruimte beschikbaar en Bright Horizons doet de rest. Dat smeedt sterke klantrelaties. Kinderopvang van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en dat beide ouders een carrière kunnen uitbouwen. De kinderopvang neemt een deel van de zorgen van de opvoeding uit handen, waardoor ouders beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Het bedrijf had het tijdens de pandemie moeilijk door de sterk gestegen kosten en de lagere bezetting van de locaties. Die problemen zijn bijna opgelost. Daarnaast heeft Bright Horizons tijdens de pandemie aanvullende diensten zoals ad-hocopvang beter onder de aandacht kunnen brengen. Die diensten zijn een belangrijke motor voor groei. We verwachten daarom dat het de komende jaren zowel een goede omzet- als winstgroei kan laten zien.