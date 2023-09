Turkije zegt dat het dicht bij een overeenkomst met China staat voor de bouw van een kerncentrale. Eerder besliste het land al om een andere kerncentrale te laten bouwen door Rusland. Turkije wil minder afhankelijk worden van olie en gas.

Alparslan Bayraktar, de minister van Energie, zei dat de gesprekken “binnen enkele maanden” kunnen worden afgerond. Onlangs bezochten Chinese functionarissen de locatie van de toekomstige centrale, nabij de grenzen met Bulgarije en Griekenland, dat weet Bloomberg. “We zijn al heel lang in gesprek met een Chinees bedrijf”, zei Bayraktar tegen verslaggevers tijdens een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat er geen grote obstakels zijn die de deal in de weg staan, ondanks de verschillen tussen beide landen. “We kunnen de laatste problemen oplossen. Binnenkort sluiten we met China een overeenkomst voor het kernprogramma.”

De bedoeling van de overeenkomst is dat China de derde kerncentrale van Turkije zal bouwen. De eerste wordt gebouwd door Rusland aan de Middellandse Zee, terwijl een tweede aan de Zwarte Zee nog in de planningsfase verkeert. Het Russische Rosatom en Zuid-Koreaanse bedrijven hebben interesse getoond om de tweede centrale te bouwen, aldus Bayraktar, terwijl Turkije op zoek is naar meer lokale participatie.

Dure import

De grootste economie in het Midden-Oosten beschouwt kernenergie als een belangrijke pijler van haar inspanningen om de kosten van haar energie-invoer te verlagen. Vorig jaar lagen die net onder de 75 miljard euro. Bayraktar zegt dat het uiteindelijke doel is de elektriciteitsproductie door kernenergie te verhogen tot 20 gigawatt. Dat is bijna vier keer wat de door Rusland gebouwde Akkuyu-centrale kan genereren als deze over enkele jaren volledig operationeel is.

Om dat doel te bereiken, zal Turkije waarschijnlijk een aanvullende capaciteit van 5 GW nodig hebben van kleine modulaire reactoren, bekend als SMR’s, aldus de minister. “We willen graag een breder nucleair ecosysteem in Turkije creëren”, zei Bayraktar. “We hebben kernenergie nodig voor een succesvolle energietransitie tegen 2050”. Tegen dan wil Turkije dat zijn economie van 1 biljoen dollar koolstofneutraal is.

Lees ook: