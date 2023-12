Vlaamse innovatie geeft DEME Group vleugels

Als het op baggeren en installeren van offshore windparken aankomt, is de Belgische groep DEME die kan bogen op een geschiedenis van bijna 150 jaar, uitgegroeid tot een wereldspeler. “We veroveren de wereld dankzij de expertise die we in Vlaanderen hebben opgebouwd”, vertelt CEO Luc Vandenbulcke.

DEME Group is wereldwijd actief en heeft projecten op alle continenten. Het telt zo’n 5000 medewerkers en realiseerde in de eerste helft van 2023 1,5 miljard euro omzet, een groei van liefst 14% in vergelijking met een jaar eerder. “Ook al zijn we een globaal bedrijf, België blijft belangrijk voor ons”, benadrukt Luc Vandenbulcke. “We staan hier bijvoorbeeld in voor het onderhoud van de Schelde en verzekeren zo de toegang tot de haven van Antwerpen. En wat we bereikt hebben in de offshore windsector is ondermeerte danken aan de ervaring die we konden opbouwen met C-Power, het eerste windpark voor de Belgische kust dat we meer dan twintig jaar geleden hebben gebouwd.”

Offshore wind is de afgelopen jaren één van de motoren geweest in het groeiverhaal van de groep. “Tot nog toe was het in hoofdzaak een Europees verhaal, maar als gevolg van de energietransitie zien we dat er nu wereldwijd naar het potentieel van windenergie op zee wordt gekeken. Die activiteiten kennen een spectaculaire groei. In Azië zijn we bijvoorbeeld van start gegaan in Taiwan en ook in de Verenigde Staten breekt de offshore markt open. We zijn nu al wereldwijd orders aan het aannemen voor 2026 en 2027. Onze vloot is daar ook op afgestemd.”

Innoveren vanuit de thuismarkt

Innovaties op de thuismarkt hebben DEME dus wereldwijd vleugels gegeven. Luc Vandenbulcke: “We geloven sterk in de kracht van innovatie. In Vlaanderen beschikken we over een echte maritieme cluster, waarbij DEME en andere bedrijven samenwerken met universiteiten, kenniscentra en leveranciers rond innovatieve toepassingen in de blauwe economie. Ook intern zetten we er sterk op in. Ons R&D-departement bestaat op papier slechts uit 2 mensen. Maar zij hebben vooral een coördinerende functie. Ze verzamelen onder andere de ideeën die al onze medewerkers opperen, met het oog om ze vervolgens te ontwikkelen. Innovatie zit echt in het DNA van dit bedrijf en is een aspect in het werk van ieder van ons.”

Een mooi voorbeeld daarvan is het Prinses Elisabeth Eiland. De bouw van dit eiland voor energie-opslag gaat van start in 2024. “Voor dit project van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, combineren we de expertise uit al onze disciplines: het baggeren, het bouwen van caissons en steenstorten, het leggen van kabels in zee, … Al die innovaties worden nu samengebracht in dit belangrijke project. We verwachten dan ook veel van het energie-eiland. We hebben een uitgebreide ontwerp- en testfase achter de rug, waardoor we voorbereid zijn voor de uitdagingen die ons wachten op zee.”

Internationaal groeien met KBC

KBC Commercial Banking is al jarenlang een partner van DEME. “Als mondiaal bedrijf, dat veel investeert, hebben wij vaak nood aan internationale transacties, kredietlijnen, garanties en verzekeringen. Het is bijzonder handig dat we dan kunnen rekenen op het internationale netwerk van KBC-filialen. Onlangs nog konden we met hun hulp de financiering rond krijgen voor de bouw van een groot schip in Taiwan. Dat je elkaar door en door kent, is dan toch een voordeel”, aldus de CEO.

Anja Goris is de relatiebeheerder van KBC Commercial Banking voor DEME: “Wij onderhouden op alle echelons een actieve dialoog, zodat we steeds goed op de hoogte zijn van de strategische ontwikkelingen en wat er leeft bij DEME. Op die manier kunnen we proactief meedenken. In de VS heeft de groep bijvoorbeeld de kansen gegrepen die zich aandienden rond offshore windenergie. Samen met onze lokale collega’s in New York stonden we meteen klaar om DEME daar te ondersteunen. We kunnen zo het beste uit twee werelden bijeen brengen: de expertise van de buitenlandse collega’s en de totaalrelatie die vanuit België wordt beheerd.

