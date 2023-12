Promaz ondersteunt financieel en operationeel bij bodemsanering na mazoutlek

De sanering van vervuilde gronden door een lekkende mazouttank is vaak een dure aangelegenheid. Gelukkig kunnen zowel particulieren als bedrijven en organisaties rekenen op hulp van het Promaz-fonds. Maar die steun is slechts tijdelijk, want elke aanvraag moet ingediend worden tegen ten laatste 28 februari 2025.

Promaz is een initiatief van de brandstoffensector en is erkend door de overheid. Het fonds komt in heel België tussen bij de sanering van bodemverontreinigingen die zijn veroorzaakt door lekkende mazouttanks en/of -leidingen. Een belangrijke voorwaarde is dat die installatie moet dienen voor de verwarming van personen in een gebouw. Voor gebouwen met een woonfunctie is dat evident, maar deze steunmaatregel geldt ook voor gebouwen zonder woonfunctie. Denk hierbij aan een kantoorgebouw of aan een atelier waar werknemers aan de slag zijn, maar ook aan ziekenhuizen, scholen, hotels, religieuze gebouwen enzovoort.

Tot 100.000 euro tussenkomst voor gebouwen zonder woonfunctie

De tussenkomst van Promaz kan operationeel en/of financieel zijn. In het eerste geval voert het fonds de bodemsanering zelf uit. Voor deze operationele interventie werkt Promaz samen met een erkende bodemsaneringsdeskundige en stelt daarbij ook zelf een aannemer aan. Het fonds neemt alle effectieve kosten voor zijn rekening, weliswaar met een maximum van 100.000 euro. De eigenaar betaalt enkel een beheerkost (maximaal 1.525 euro) en indien hij sinds 8 mei 2019 niet langer met mazout verwarmt, komt daar ook nog een extra franchise bij van maximaal 2.000 euro.

Wie liever zelf de bodemsanering uitvoert en betaalt, kan rekenen op financiële hulp van Promaz. Ook hier geldt een maximumbedrag van 100.000 euro en moet de eigenaar een beheerkost en eventueel een franchise betalen.

Om in aanmerking te komen voor operationele of financiële steun maakt het niet uit of de bodemsanering nog in een beginnende procedure zit of al volledig is afgerond. De steunmaatregel geldt zowel voor mazouttanks die nog in gebruik zijn als voor buiten gebruik gestelde installaties die ooit een verontreiniging hebben veroorzaakt.

Wilt u meer weten over Promaz? Surf dan naar www.promaz.be, waar u alle informatie vindt. U kunt ook bellen naar 0800 63 636, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur. Aanvragen voor tussenkomst kunnen via het online-invulformulier of via aangetekend schrijven gebeuren.



De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).