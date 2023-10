Private equityfondsen: meer diversificatie en extra rendement mogelijk

Ondernemingen zoeken niet alleen groeikapitaal op de beurs. Almaar vaker willen ze privaat of niet-beursgenoteerd blijven en vinden ze financiering bij private equityfondsen. Dat biedt beleggers – mits advies van experten – mogelijkheden voor meer diversificatie en extra rendement. Bert D’Huyvetter, Head of Private Assets bij Degroof Petercam, legt uit.

Door te beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven verschaffen beleggers ondernemingen financiële middelen. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven hebben groeicenten nodig en die kunnen private equityfondsen hen bezorgen. De activaklasse mag dan een minder klassieke financieringsbron zijn, de markt bereikte halfweg 2022 toch een omvang van nagenoeg 12.000 miljard dollar.

Betere spreiding en mogelijk meer rendement

Een belangrijke reden om in private equity te investeren is de betere diversificatie van de portefeuille. Want publiek verhandelde aandelen zijn niet meer zo divers als vroeger. In de VS alleen al nam het aantal beursgenoteerde bedrijven met 25% af tussen 2000 en 2020.

Private equityfondsen bieden toegang tot innovatieve bedrijven die (nog) niet op de beurs noteren en bovendien is het potentiële rendement aantrekkelijk. In het Global Private Equity Report 2023 van Bain & Company staat te lezen dat private equityfondsen het als activaklasse de voorbije 25 jaar elk jaar gemiddeld 7 procent beter doen dan de MSCI World Index. Geen garantie voor de toekomst, maar wel betekenisvol.

Bert D’Huyvetter, Head of Private Assets bij Degroof Petercam

Lange termijn en buy-outstrategie

Beleggen in private equityfondsen doe je op lange termijn: gedurende 10 jaar met een minimaal bedrag van 125.000 euro per fonds. De investering betreft een contract voor een vaste, langere looptijd, zonder voortijdige uitstapmogelijkheid. Tegelijk is er het kapitaalrisico, want bedrijven presteren soms minder goed dan gepland. Besteed dus maar een gedeelte van je vermogen aan private equityfondsen en diversifieer over verschillende fondsen en jaargangen.

Degroof Petercam kiest voor fondsen met een buy-outstrategie. Een strategie die erin bestaat een controlerend belang te verwerven in succesvolle bedrijven en die na een groeisprong opnieuw van de hand te doen. Tegelijk is er aandacht voor alle complementaire varianten bij die buy-outstrategie.

Cruciaal selectieproces

Het selectieproces is cruciaal, want de verschillen tussen de 25% best presterende fondsen en de resterende 75% is bijzonder groot. Experten bij Degroof Petercam bouwden de voorbije 15 jaar een breed netwerk op en investeren veel tijd en energie om een topselectie van fondsenmanagers aan te bieden.

Toch reikt de ambitie van Degroof Petercam verder dan alleen mogelijk rendement. Doel is om beleggers de zorgen uit handen te nemen, vanaf de intentie om in een buy-outfonds te investeren tot en met de eindvervaldag. Experten maken beleggers vertrouwd met de gespecialiseerde activaklasse en helpen bij de opbouw van de private equityportefeuille en de administratieve opvolging.

