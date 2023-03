Duurzaam ondernemen: géén loze belofte voor HP

Menig organisatie schreeuwt van de daken dat ze aandacht heeft voor duurzaam ondernemen. Een lagere CO2-uitstoot, aandacht voor inclusiviteit, de bescherming van bossen; het zijn maar enkele van de vele voorbeelden waarmee bedrijven ons massaal duidelijk proberen te maken dat ze op een duurzame manier ondernemen. Voor technologiebedrijf HP is duurzaam ondernemen allesbehalve een loze belofte. Sterker nog, het is één van de kernwaarden binnen het bedrijf.

Mens, maatschappij en milieu

HP benadrukt dat het niet enkel het meest duurzame en rechtvaardige technologiebedrijf ter wereld wil worden, maar dat het er ook alles aan wil doen om de mensenrechten te beschermen, de digitale gelijkheid te versnellen en de klimaatverandering te bestrijden. Een bijzonder mooie doelstelling waaraan HP iedere dag keihard werkt, en dat al decennialang.

Ingebakken in het DNA van HP

Al jaren onderneemt HP duurzame acties. Zo waren de eerste bedrijfsdoelstellingen van HP goed burgerschap en het bijdragen aan de gemeenschap en de omgeving waarin ze werkzaam waren. In 1966, bijvoorbeeld, introduceerde HP een recyclageprogramma voor de ponskaarten van zijn eigen medewerkers. Tien jaar later schafte HP busjes aan waarmee werknemers konden carpoolen. In 1987 zette HP dan weer een eigen recyclageprogramma voor hardware op. Vier jaar later werd HP Planet Partners geïntroduceerd, een programma voor het terugsturen en recycleren van HP LaserJet printercartridges. In 2003 schreef HP dan weer een gedragscode voor zijn leveranciers waarbij er aan bepaalde normen op het vlak van welzijn, milieubeleid en ethiek voldaan moest worden. En zo ging HP nog door …

In 2015 beschikte HP over de meest diverse raad van bestuur van elk technologiebedrijf in de VS. In 2017 was HP het eerste bedrijf dat ocean-bound plastic gebruikte in inkt en cartridges. Plastic dat dreigde in zee te belanden, werd zo gebruikt voor andere doeleinden. Ook vandaag blijft HP zich maximaal inspannen op het vlak van duurzaam ondernemen. Zo maakt HP wereldwijd gebruik van maar liefst 51 % aan hernieuwbare elektriciteit en hergebruikte HP niet minder dan 1,28 miljoen ton stuks hardware.

Het is duidelijk: duurzaam ondernemen is bij HP allesbehalve een loze belofte. Het zit ingebakken in het DNA. Of zoals huidig CEO van HP Enrique Lores het zo mooi verwoordt: “Onze ambitie om technologie te maken die mensen vooruithelpt, verbindt ons.” Op hybridworkplace.be ontdek je hoe HP ook jouw organisatie kan helpen om duurzamer te ondernemen.