Comarch automatiseert planning field engineering bij Future Connections

Future Connections is een technologiepartner voor telecomoperators en serviceproviders. De snelle groei van de onderneming in het B2B en B2C telecomdomein zorgt voor uitdagingen rond het efficiënt plannen van field operations en backoffice-activiteiten.

Om dat proces te automatiseren en te optimaliseren doet Future Connections een beroep op Comarch Field Service Management. De oplossing integreert naadloos met het eigen automationplatform MAX van Future Connections en biedt zowel voor backoffice en planning, als voor operators en eindgebruikers onmiskenbare voordelen.

Future Connections ontwikkelt hoogwaardige en innovatieve producten en diensten voor telecomoperators en serviceproviders. Het bedrijf slaat een brug tussen de aanwezige legacy en de nieuwste softwaretechnologieën: end-to-end en met een focus op automatisering. Future Connections vormt zo een belangrijke schakel binnen het digitale transformatieproces in de telecomsector. Het bedrijf realiseerde in 2022 ruim 225.000 installaties en configuraties op klantlocatie en 14.000 installaties remote. Future Connections gebruikte voorheen een planningtool die niet volledig was afgestemd op de telecomindustrie en die op het vlak van functionaliteit en capaciteit stilaan zijn grenzen bereikte.

Reginald Delhez, Digital Transformation Manager bij Future Connections, legt uit: “We stelden vast dat onze legacysystemen die volumes niet langer op een effectieve en volledige geautomatiseerde manier konden verwerken. Bovendien waren proces en tooling te arbeidsintensief, wat hoge kosten met zich meebracht en de diensten niet schaalbaar maakte. Een grote uitdaging bestond er daarnaast in om met de OSS-, CRM- en BSS-systemen van de klanten te integreren en hun workflows end-to-end te automatiseren, waardoor een zero-touchproces ontstaat.”

Geautomatiseerde planningflows

Future Connections zocht een tool om de efficiëntie van zijn backoffice en planning op te krikken en workflows te automatiseren. Het vond met Comarch Field Service Management de passende oplossing om de complexe planningflows te automatiseren. Het platform maakt handmatige tussenkomsten overbodig en faciliteert een vlotte en heldere communicatie richting de klant via onder meer e-mail en sms. Maar ook de eindgebruikers genieten van een geoptimaliseerde dienstverlening. Zij kunnen de status van hun orders volgen en vernemen of de field engineer al onderweg is en hoe laat hij op zijn bestemming zal arriveren.

Het Comarch Field Service Management-systeem faciliteert de end-to-end processtroom: van het aannemen van de order van de eindklant, tot het generen van een opleverraport en de audit van het uitgevoerde werk. De tool wijst de field engineers en backoffice engineers toe op basis van verschillende criteria, zoals vaardigheden, beschikbaarheid, aard van het uit te voeren werk en geoptimaliseerde route. Zo optimaliseert het systeem voor Future Connections voortdurend de werkzaamheden. De field engineers hebben toegang tot een mobiele app waarmee ze het uitgevoerde werk registreren en de werkorders opvolgen. De verwerking van die informatie gebeurt nagenoeg in real time.

Op maat van de telecomsector

“Future Connections beoogde een gepreconfigureerde oplossing die het snel kon implementeren en die op maat van de telecomsector was ontwikkeld”, zegt Louis-Alexandre Carli, Business Development Manager bij Comarch. “Onze oplossing Comarch Field Service Management optimaliseert de aansturing en planning van de field engineers van Future Connections en beantwoordt volledig aan de verwachtingen van de klant. Onze jarenlange ervaring in het bouwen van telecomspecifieke producten op het vlak van OSS en BSS dragen daar zeker toe bij. Onze oplossing is bovendien nog verder verbeterd via een volledig beveiligde multi-tenant-aanpak en -omgeving, ontworpen voor Future Connections, om de behoeften van een mogelijke uitbreiding naar andere klanten te dekken.”

Julien Beenakkers, CEO van Future Connections, benadrukt de succesvolle samenwerking met Comarch. “Onze operatoren en dienstverleners zijn erg tevreden over de efficiëntie, de kostenreductie en de andere verbeteringen dankzij het FSM-platform.”

Meer info: www.comarch.be