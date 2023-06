Watergroep: ‘Watervoorraad is goed, maar we moeten spaarzaam blijven’

De voorraden ruw water van De Watergroep zijn nu de zomer voor de deur staat ‘goed’. Dat zegt directeur-generaal Hans Goossens. Dat neemt niet weg dat we blijvend bewust moeten omgaan met water, zo roept de grootste watermaatschappij van Vlaanderen op.

Daarmee staan we er beter voor dan vorig jaar. Een kurkdroge zomer maakte toen dat we ‘op een paar weken na’ bijna in de problemen raakten, klinkt het bij De Watergroep. Het water van het Albertkanaal, dat zorgt voor de helft van onze waterbevoorrading, zakte immers drastisch.

Dat we niet in de problemen raakten, hadden we mee te danken aan onze burgerzin. ‘Er is geluisterd naar onze vraag om bewust om te gaan met water’, vertelt Goossens.

En dat blijkt ook uit de cijfers. Het watervebrruik is vorig jaar gedaald met 4 procent, naar gemiddeld 77,5 liter per dag per persoon. “Dat is erg weinig. In Nederland zitten ze aan 130 liter leidingwater per dag per persoon. Maar daar maken ze amper gebruik van hemelwater”. Op termijn moet het verbruik in Vlaanderen naar 50 liter per dag per persoon kunnen, zonder in te boeten aan comfort en hygiëne , denkt Goossens.

Als er opnieuw een droge zomer op ons afkomst, rekent De Watergroep bijgevolg opnieuw op onze burgerzin. ‘Het zou een grote fout zijn om te denken dat we niet moeten spaarzaam zijn met water omdat het voorjaar erg nat was. We moeten altijd spaarzaam omgaan met water’.

De Watergroep wijst er op dat de eerste warme en droge dagen al hebben geleid tot pieken in het waterverbruik van 10 à 15 procent.

Mensen kunnen evenwel op beide oren slapen, klinkt het bij de watermaatschappij. Moest het niet meer regenen is er vandaag water genoeg tot september. ‘Wij zijn alert, maar de mensen moeten bewust zijn, ook al was het een nat voorjaar’.

Een dalend verbruikt betekent voor De Watergroep wel dat het minder water verkoopt, terwijl het het net moet blijven onderhouden en aan nieuwe projecten werkt. Voor het eerst in jaren boekte het waterbedrijf een verlies, van 16,2 miljoen euro. ‘We hebben voldoende reserves om bij te passen’, zegt voorzitter Brecht Vermeulen. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat ook de consument meer gaat betalen, dit jaar gemiddeld 30 euro per gezin.

De Watergroep begon vorig jaar ook met de uitrol van de digitale watermeter. Het is de bedoeling dat tegen 2030 bij elke Vlaming zo’n digitale watermeter hangt. Vandaag zijn al zowat 40.000 van die meters geïnstalleerd door De Watergroep.