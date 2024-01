Het Zwijnaardse biotechbedrijf argenx heeft in 2023 een recordomzet van 1,1 miljard euro (1,2 miljard dollar) gedraaid. De farmaparel verwelkomt dergelijk bedrijfsnieuws nadat hij eind vorig jaar een paar tegenvallende onderzoeksresultaten te verwerken kreeg. Zijn de gouden tijden in biotech terug, nadat de stijgende rente de kapitaalrondes heeft doen uitdoven? “Er zijn indicaties dat het beter gaat”, weet farmakenner Danny Reweghs (Trends Beleggen).

Argenx heeft die mooie omzetcijfers voornamelijk te danken aan zijn blockbuster Vyvgart, een medicijn dat op de hyperbelangrijke Amerikaanse markt is goedgekeurd voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. De Gentenaars zien Vyvgart als geneeskrachtig factotum: het moet een hele rist aandoeningen, waaronder ook de zeldzame zenuwaandoening CIDP, behandelen. Zo hoopt argenx Vyvgart midden 2024 te lanceren als CIDP-medicatie in de Verenigde Staten.

Voor die CIDP-behandeling moet de waakhond Food and Drug Administration (FDA) nog zijn fiat geven. Maar dat ziet er allemaal bijzonder goed uit, toch?

DANNY REWEGHS. “Ja en nee. Je kunt veel ziektes aanvallen met Vyvgart. De belangrijkste boodschap is dat Vyvgart in de strijd tegen myasthenia gravis heel effectief blijft en ook bijzonder rendabel. Voor het achtste opeenvolgende kwartaal worden de verwachtingen geklopt, waardoor Vyvgart nu officieel een blockbuster is. Een omzet van 1,2 miljard dollar in het tweede jaar dat het product op de markt is, is zeer uitzonderlijk. Zeker als je in beschouwing neemt dat het biotechbedrijf zijn geneesmiddel volledig zelfstandig op de Amerikaanse en andere markten brengt. Er is geen grote farmareus die de commercialisatie doet.

“Ook waren er afgelopen zomer heel goede resultaten in het onderzoek naar CIDP. Daarvoor is nu het dossier ingediend bij de FDA en wordt het priority ticket ingezet. Dat betekent dat die goedkeuringsprocedure niet de gebruikelijke twaalf maanden vergt, maar dat ze naar zes tot negen maanden gaat. De verwachting is dat over enkele jaren naar 4 miljard dollar aan verkochte geneesmiddelen te gaan.

“Maar het superblockbusterverhaal moet sinds de laatste twee maanden van vorig jaar toch genuanceerd worden. Toen oogstte het medicijn slechte resultaten in het onderzoek naar zowel de bloedziekte ITP als de huidziekte pemphigus foliaceus (PF). De klinische resultaten waren niet aanzienlijk beter dan de placebo-effecten.

“Er zijn dus een paar vraagtekens. Daarom is het interessant om te zien wat Tim Van Hauwermeiren, de CEO en medeoprichter van argenx, vandaag zegt. Hij zal zijn toekomstvisie toelichten op de 42ste Healthcare-conferentie van de investeringsbank JPMorgan in San Francisco, een belangrijke bijeenkomst van al wie er toe doet in de farmawereld.”

Argenx gebruikt een molecule genaamd efgartigimod voor Vyvgart. Zitten er nog moleculen in de pijplijn?

REWEGHS. “De onderzoekers van het bedrijf proberen de pijplijn verder aan te vullen met nieuwe moleculen. Zo hebben ze nog zes kandidaten om naar de derde testfase van verschillende onderzoeken te gaan. Eind dit jaar denken ze daar de resultaten van te hebben.”

‘Vyvgart is een succesverhaal, maar er zijn heel veel andere verhalen waar het niet lukt’

De blockbusterstatus van Vyvgart is niet het enige positieve nieuws uit de sector. Geneesmiddelenfabrikanten kondigden in het vierde kwartaal voor meer dan 50 miljard dollar aan deals aan, waarvan 27 miljard dollar alleen al in december, volgens data van Bloomberg. De investeringen komen dus weer op gang.

REWEGHS. “Biotech heeft een moeilijke periode achter de rug. Een stijgende rente betekent dat het heel moeilijk is om geld op te halen. Dan wordt iedereen wat risicoaverser. En biotech houdt al veel risico in, omdat je weet dat er van tien studies acht of negen falen. Eentje wordt een blockbuster, zoasl Vyvgart, waar iedereen focust. Vyvgart is een succesverhaal, maar er zijn heel veel andere verhalen waar het niet lukt. Of waar het heel moeilijk is en je voortdurend geld moet bijtanken om je onderzoek te blijven financieren.

“Maar het lijkt nu dat we door die moeilijke periode heen zijn.”

Hoe kunnen beleggers die het risico niet schuwen daar het best de vruchten van plukken?

REWEGHS. “Een manier om als particuliere investeerder richting biotech te kijken, is via een tracker. Het risico bij individuele bedrijven is bijzonder groot: het is haast alles of niks. Soms kan het aandeel tientallen procenten stijgen als er goed nieuws is. Als er slecht nieuws is – dat hebben we ook al een aantal keren bij argenx gezien – dan kan het aandeel ook 20-25 procent of meer zakken op de dag van de aankondiging. Om dat risico wat te beperken, kunnen we dus beter op zo’n ETF of tracker inspelen.

“De sector zit vooral geconcentreerd op de Amerikaanse techbeursindex Nasdaq. De grootste fondsen zijn Invesco, Nasdaq Biotech en iShares Nasdaq US Biotechnology. Wie toch een stukje Europa wil, kan bijvoorbeeld kijken naar de Zwitserse beurs, naar het aandeel BB Biotech. Dat is al lang bezig en heeft het recent ook moeilijker gehad.

“Maar weet dat het risico dan nog meer dan gemiddeld is. De prestaties zijn heel hard op en neer in functie van de klinische resultaten van de bedrijven die erin zitten.”

