Vincent Mannaert stopt eind dit seizoen als CEO van Club Brugge 

Vincent Mannaert stopt na het lopende seizoen als CEO van Club Brugge. Dat maakt de club dinsdag bekend. De 49-jarige Mannaert was CEO van blauw-zwart sinds begin 2011.

‘Voorzitter Bart Verhaeghe zal, samen met het bestuur, de tijd nemen om een geschikte opvolger te vinden en zal daarover op het juiste moment communiceren’, klinkt het in een persbericht. ‘De voorbije twaalf jaar waren de meest intensieve uit mijn leven’, zegt Mannaert in het communiqué van de club. ‘Het was een absolute eer om, samen met Bart, deze prachtige club te mogen leiden. Ik heb lang en grondig nagedacht vooraleer deze beslissing te nemen. Ik blijf als aandeelhouder betrokken bij blauw-zwart, maar als CEO geef ik de fakkel door. Het is tijd voor andere uitdagingen.’

Vincent Mannaert stopt op het einde van dit seizoen als CEO bij Club Brugge. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 28, 2023

‘Twaalf jaar lang heb ik met Vincent schouder aan schouder gestaan’, klinkt het bij voorzitter Verhaeghe. ‘Ik denk dat we kunnen stellen dat we Club Brugge teruggebracht hebben naar de plaats die het verdient. Ik ben Vincent bijzonder dankbaar voor wat hij voor Club betekend heeft en ben fier dat ik hem mijn vriend kan noemen. Deze organisatie is inmiddels sterk genoeg om niet afhankelijk te zijn van individuen. We hebben talentvolle, bekwame en gedreven medewerkers op alle niveaus. We nemen nu de tijd om een geschikte opvolger te vinden, zodat Club kan blijven groeien en succesvol zijn.’

Mannaert, die namens Club Brugge jarenlang in de raad van bestuur van de Pro League zetelde en vicevoorzitter was van de werkgroep competitie bij de ECA (European Club Association), werd met Brugge vijf keer landskampioen en vier keer vicekampioen. Hij zag zijn club een keer de Beker van België winnen en vier keer de Supercup. Club Brugge speelde ook zes keer de groepsfase van de Champions League, waarin het dit voorjaar voor het eerst uitkwam in de achtste finales.